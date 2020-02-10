В Україну йде потепління з хуртовинами і штормовим вітром: прогноз погоди на вівторок

11 лютого в Києві хмарно з проясненнями, мокрий сніг і дощ, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 градуси, вдень +3...+5 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, невеликий мокрий сніг і дощ; вдень у Волинській, Рівненській і Львівській областях помірні опади; на Закарпатті мокрий сніг і дощ, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -3...+3 градуси, вдень +1...+7 градусів.

У Карпатах вночі помірний, місцями сильний сніг, вдень сильний сніг, температура вночі і вдень -1...-6 градусів.

У Моршині вночі невеликий мокрий сніг і дощ, вдень помірні опади, температура вночі -1...+1 градус, вдень +4...+6 градусів.

У Трускавці вночі невеликий мокрий сніг і дощ, вдень помірні опади, температура вночі -1...+1 градус, удень +3...+5 градусів.

У Сваляві мокрий сніг і дощ, температура вночі 0...-2 градуси, вдень +1...+3 градуси.

На півночі України хмарно з проясненнями, мокрий сніг і дощ, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с (в Житомирській області протягом доби пориви 15-20 м/с). Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень 0...+5 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, мокрий сніг і дощ, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с (у Вінницькій області протягом доби пориви 15-20 м/с). Температура повітря вночі -3...+2 градуси, вдень 0...+5 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, дощ і мокрий сніг (вночі невеликі опади, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -2...-9 градусів, вдень 0...+5 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, вночі невеликий мокрий сніг і дощ, удень дощ, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -4...+5 градусів, вдень +1...+10 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, вночі невеликий мокрий сніг і дощ, вдень невеликий дощ, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +2...+8 градусів.

У Ялті вночі невеликий мокрий сніг і дощ, вдень невеликий дощ. Температура вночі 0...+2 градуси, вдень +5...+7 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали аномальний прогноз на всю весну-2020.

Також 10 лютого помітно потеплішає, протягом дня в більшості областей України стовпчики термометрів піднімуться до +1 +8 градусів, лише в східній частині буде холодніше, 0-5 градусів морозу.