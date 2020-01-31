Экологическая инспекция Харьковщины завершила прошлый год, осуществив 3009 проверок и привлекла по результатам выявленных нарушений к административной ответственности 2465 человек.

По словам и.о. начальника Государственной экологической инспекции в Харьковской области Инессы Сосиной: "Экоинспекция Харьковской области не случайно заняла второе место в рейтинге екоинспекций страны по результатам осуществления государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды за 2019 год. - такой результат, по мнению руководительницы, абсолютно закономерным благодаря верно выбранной приоритетам в направлениях деятельности ведомства и эффективно налаженному взаимодействию инспекции с общественностью ".

Руководительница ведомства подчеркнула, что Харьковская экоинспекция, определив приоритетным направлением деятельности в 2019 году предотвращения незаконной вырубке леса, по результатам плановых и внеплановых проверок насчитала убытков причиненным леса незаконной вырубкой на сумму более 29 млн. грн, что в 55 раз больше, чем в 2018 году .

Для прекращения незаконно назначенных рубок, экоинспекцией поданы иски в лесохозяйственных предприятий по применению мер реагирования в части прекращения выполнения работ на соответствующих лесных участках. В настоящее время вынесено два решения в пользу областной госэкоинспекции.

"Несмотря на то, что основной задачей Государственной экологической инспекции в Харьковской области является выполнение годового плана осуществления государственного надзора (контроля), экоинспекция с целью выполнения ключевых задач, определенных Правительством, уже осуществила в течение 2019 обзор 1147,00 га лесных участков Харьковщины и активно продолжит работу в данном направлении и в текущем году ", - отметила в. о. главного государственного инспектора по охране окружающей природной среды Харьковской области.

Справка

После совещания по вопросам борьбы с незаконной вырубкой лесов, которую 17 июля 2019 провел в Украинском НИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации Президент Украины Владимир Зеленский, в Харьковской области создали новые лесные насаждения на площади около 3 тыс. га.

Кроме того, в связи с принятием Указа Президента Украины от 09.07.2019 № 511/2019 "О некоторых мерах по сохранению лесов и рационального использования лесных ресурсов" и вступлением в силу Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения украинских лесов "(№ 2708-VИИИ от 25.04.2019) усилен контроль за использованием и охраной лесов, в том числе о принятии соответствующих законодательству мер противодействия незаконным рубкам.