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  • В экоинспекции Харьковской области объяснили свои лидерские позиции приоритетностью работы по сохранению леса от незаконной вырубки
31 января 2020, пятница, 23:03 22
Экономика 2020-01-31T23:08:21+02:00
Українські Новини
В экоинспекции Харьковской области объяснили свои лидерские позиции приоритетностью работы по сохранению леса

В экоинспекции Харьковской области объяснили свои лидерские позиции приоритетностью работы по сохранению леса от незаконной вырубки

Ольга Фандорина
Госэкоинспекция, Вырубка леса
Инесса Сосина
Инесса Сосина

Экологическая инспекция Харьковщины завершила прошлый год, осуществив 3009 проверок и привлекла по результатам выявленных нарушений к административной ответственности 2465 человек.

По словам и.о. начальника Государственной экологической инспекции в Харьковской области Инессы Сосиной: "Экоинспекция Харьковской области не случайно заняла второе место в рейтинге екоинспекций страны по результатам осуществления государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды за 2019 год. - такой результат, по мнению руководительницы, абсолютно закономерным благодаря верно выбранной приоритетам в направлениях деятельности ведомства и эффективно налаженному взаимодействию инспекции с общественностью ".

Руководительница ведомства подчеркнула, что Харьковская экоинспекция, определив приоритетным направлением деятельности в 2019 году предотвращения незаконной вырубке леса, по результатам плановых и внеплановых проверок насчитала убытков причиненным леса незаконной вырубкой на сумму более 29 млн. грн, что в 55 раз больше, чем в 2018 году .

Для прекращения незаконно назначенных рубок, экоинспекцией поданы иски в лесохозяйственных предприятий по применению мер реагирования в части прекращения выполнения работ на соответствующих лесных участках. В настоящее время вынесено два решения в пользу областной госэкоинспекции.

"Несмотря на то, что основной задачей Государственной экологической инспекции в Харьковской области является выполнение годового плана осуществления государственного надзора (контроля), экоинспекция с целью выполнения ключевых задач, определенных Правительством, уже осуществила в течение 2019 обзор 1147,00 га лесных участков Харьковщины и активно продолжит работу в данном направлении и в текущем году ", - отметила в. о. главного государственного инспектора по охране окружающей природной среды Харьковской области.

Справка

После совещания по вопросам борьбы с незаконной вырубкой лесов, которую 17 июля 2019 провел в Украинском НИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации Президент Украины Владимир Зеленский, в Харьковской области создали новые лесные насаждения на площади около 3 тыс. га.

Кроме того, в связи с принятием Указа Президента Украины от 09.07.2019 № 511/2019 "О некоторых мерах по сохранению лесов и рационального использования лесных ресурсов" и вступлением в силу Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения украинских лесов "(№ 2708-VИИИ от 25.04.2019) усилен контроль за использованием и охраной лесов, в том числе о принятии соответствующих законодательству мер противодействия незаконным рубкам.

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