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10 лютого 2020, понеділок, 16:17 12
Силові структури 2020-02-10T18:15:02+02:00
Українські Новини
Під Києвом у чоловіка в будинку виявили канабісу на 2 млн гривень

Під Києвом у чоловіка в будинку виявили канабісу на 2 млн гривень

Елена Новикова
Наркобізнес, Наркотики, Канабіс, Вилучення наркотиків, Конопля
Канабіс
Канабіс

Поліція затримала чоловіка за підозрою в зберіганні 84 кг канабісу в Київській області. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції, передають Українські Новини.

зокрема, співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції Києва затримали чоловіка за підозрою у зберіганні та збуті наркотиків.

Правоохоронці відкрили справу за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу, в рамках якого після отримання дозволу суду, провели санкціонований обшук за місцем проживання фігуранта у Київській області.

В будинку були виявлені 7 12-кілограмових поліетиленових пакетів з канабісом, які вилучили та направили на експертизу.

"За цінами "чорного ринку" вартість вилученого становить майже 2 млн гривень. 42-річного чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України", - зазначає поліція.

Йому повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Як повідомляли "Українські Новини", у вересні в Миколаївській області правоохоронці виявили на присадибній ділянці теплицю з коноплею.

Також в жовтні поліція затримала жителя Чернівців за підозрою в організації міжрегіонального постачання наркотиків і вилучила товар вартістю 7 млн гривень.

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