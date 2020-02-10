Під Києвом у чоловіка в будинку виявили канабісу на 2 млн гривень

Поліція затримала чоловіка за підозрою в зберіганні 84 кг канабісу в Київській області. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції, передають Українські Новини. зокрема, співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції Києва затримали чоловіка за підозрою у зберіганні та збуті наркотиків. Правоохоронці відкрили справу за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу, в рамках якого після отримання дозволу суду, провели санкціонований обшук за місцем проживання фігуранта у Київській області. В будинку були виявлені 7 12-кілограмових поліетиленових пакетів з канабісом, які вилучили та направили на експертизу. "За цінами "чорного ринку" вартість вилученого становить майже 2 млн гривень. 42-річного чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України", - зазначає поліція. Йому повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Як повідомляли "Українські Новини", у вересні в Миколаївській області правоохоронці виявили на присадибній ділянці теплицю з коноплею. Також в жовтні поліція затримала жителя Чернівців за підозрою в організації міжрегіонального постачання наркотиків і вилучила товар вартістю 7 млн гривень.