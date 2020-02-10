Підозрюваній у погрозах Зеленському Звіробій обрали запобіжний захід

Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання волонтеру Марусі Звіробій (Олена Самбул), підозрюваній у можливих погрозах на адресу президента Володимира Зеленського.

Таке рішення суд ухвалив в понеділок, передають Українські Новини.

Таким чином, Звіробій зобов'язана бути в суд на першу вимогу, повідомляти про зміну місця проживання, не залишати Київ і Київську область без попередження слідства, утриматися від спілкування зі свідками у своїй справі, а також здати паспорт для виїзду за кордон.

Сторона захисту заявила, що ризики необґрунтовані. Зокрема, нагадавши, що Звіробій неодноразово була на допити в Державному бюро розслідувань (ДБР).

Адвокат Звіробій Андрій Писаренко клопотав про направлення матеріалів справи до Апеляційного суду для визначення підсудності. Він обґрунтував своє клопотання тим, що орган досудового розслідування, ДБР, знаходиться у Шевченківському районі.

Відповідно, на його думку, розглядати справу має Шевченківський районний суд, а не Печерський.

Прокурор у свою чергу заявив, що ДБР може використовувати Печерський районний суд як допоміжний, зачитавши указ колишнього директора ДБР Романа Труби.

Далі адвокат клопотав про відвід прокурора, заявивши, що він упереджений у цій справі. Суддя відмовив стороні захисту у задоволенні клопотань.

Адвокат повідомив, що у Зеленського статус потерпілого у виробництві, він проходив допити до Служби безпеки України, а потім і в ДБР. Він зазначив, що на допиті Президент заявив, що сприймає погрози Звіробій як реальні.

З приводу можливих загроз Зеленському, сама Звіробій заявила, що вона не загрожувала, а попереджала і давала йому поради.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці листопада ДБР проводило обшук у Звіробій по справі про можливу загрозу вбивством щодо Зеленського.

Раніше, Звіробій здійснювала онлайн-трансляцію в YouTube та в соціальній мережі Facebook разом з депутатом Верховної Ради Софією Фединою ("Європейська солідарність"), під час якої вони висловлювали погрози вбивством, адресовані Зеленському, пов'язані з його державною діяльністю.