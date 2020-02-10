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10 лютого 2020, понеділок, 11:52 12
Економіка 2020-02-10T13:30:03+02:00
Українські Новини
Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі зросли після різкого падіння

Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі зросли після різкого падіння

Надежда Комендантова
WIG-Ukraine, Варшавська фондова біржа
Біржа. Фото: landlord.ua
Біржа. Фото: landlord.ua

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 31 січня по 7 лютого підвищився на 1,5%, або на 5,69 пункту, до 380,77 пункту після тижневого зниження.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українські Новини.На початку зазначеного періоду індекс становив 375,08 пункту, в кінці -380,77 пункту.

Найбільше зростання показали акції компанії "Овостар" (+6%), найбільше падіння - акції компанії "Агротон" (-12%).

Компанія Ціна останньої угоди, злоті, 31 січня Ціна останньої угоди, злоті, 7 лютого Зміна вартості, %
"Кернел" 47 47,5  +1
"Астарта" 15,55 15,85  +1,9
Coal Energy 0,13 0,13  0
"Мілкіленд" 0,46 ---- ----
"Агротон" 4,42 4,3  -12
KSG Agro ---- 1,19 ----
Sadovaya ---- ---- ----
"Овостар" 83  88  +6
IMC 12,85  12,95  +0,8
KDM Shipping ---- ---- ----

Як повідомляли Українські Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine з 17 по 31 січня знизився на 3,2%, або на 12,5 пункту, до 375,08 пункту, зниження спостерігається другий тиждень поспіль.

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 3 по 10 січня підвищився на 4,2%, або на 15,61 пункту, до 386,68 пункту.

Національний індекс цін WIG-Ukraine з 30 грудня по 3 січня після тижневого зниження підвищився на 3,3%, або на 11,86 пункту до 371,07 пункту.

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