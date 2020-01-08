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08 января 2020, среда, 12:20 59
Экономика 2020-01-08T13:15:02+02:00
Українські Новини
Акции украинских компаний после недельного падения на Варшавской фондовой бирже перешли к росту

Акции украинских компаний после недельного падения на Варшавской фондовой бирже перешли к росту

Григорий Яковенко
WIG-Ukraine, Варшавская фондовая биржа (WSE), Котировки, Акции компаний

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 30 декабря по 3 января после недельного снижения повысился на 3,3%, или на 11,86 пункта до 371,07 пункта.

Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи, передают Українськi Новини.

В начале указанного периода индекс составлял 359,21 пункта, в конце - 371,07 пункта.

Наибольший рост показали акции компании "Милкиленд" (+6,8%).

Компания Цена последней сделки, злотые, 30 декабря Цена последней сделки, злотые, 3 января Изменение стоимости %
"Кернел" 45,25 48 +6
"Астарта" 16 16 0
Coal Energy 0,17 ---- ----
"Милкиленд" 0,44 0,47 +6,8
"Агротон" 3,7 3,76 +1,62
KSG Agro ---- 1,23 ----
Sadovaya ---- ---- ----
"Овостар" 74,5 74,5 0
IMC 12,45 12,90 +3,61
KDM Shipping ---- ---- ----

Как сообщали Українські Новини, национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 23 по 30 декабря после недельного повышения снизился на 1,3%, или на 4,74 пункта до 359,21 пункта.

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