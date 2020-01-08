Акции украинских компаний после недельного падения на Варшавской фондовой бирже перешли к росту

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 30 декабря по 3 января после недельного снижения повысился на 3,3%, или на 11,86 пункта до 371,07 пункта.

Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи, передают Українськi Новини.

В начале указанного периода индекс составлял 359,21 пункта, в конце - 371,07 пункта.

Наибольший рост показали акции компании "Милкиленд" (+6,8%).

Компания Цена последней сделки, злотые, 30 декабря Цена последней сделки, злотые, 3 января Изменение стоимости % "Кернел" 45,25 48 +6 "Астарта" 16 16 0 Coal Energy 0,17 ---- ---- "Милкиленд" 0,44 0,47 +6,8 "Агротон" 3,7 3,76 +1,62 KSG Agro ---- 1,23 ---- Sadovaya ---- ---- ---- "Овостар" 74,5 74,5 0 IMC 12,45 12,90 +3,61 KDM Shipping ---- ---- ----

Как сообщали Українські Новини, национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 23 по 30 декабря после недельного повышения снизился на 1,3%, или на 4,74 пункта до 359,21 пункта.