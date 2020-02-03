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03 февраля 2020, понедельник, 13:02 9
Экономика 2020-02-03T13:10:14+02:00
Українські Новини
Национальный индекс цен на Варшавской фондовой бирже начал снижаться после 3-недельного роста

Национальный индекс цен на Варшавской фондовой бирже начал снижаться после 3-недельного роста

Ярина Вацяк
Котировки, Варшавская фондовая биржа (WSE), WIG-Ukraine, Акции компаний
Финансы. Фото: pixabay.com
Финансы. Фото: pixabay.com

ФНациональный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 17 по 31 января снизился на 3,2%, или на 12,5 пункта, до 375,08 пункта, снижение наблюдается вторую неделю подряд.

Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи, передают Українськi Новини.

В начале указанного периода индекс составлял 387,58 пункта, в конце - 375,08 пункта.

Наибольший рост показали акции компании "Агротон" (+26,64%), наибольшее падение - акции компании Coal Energy (-18,75%).

Как сообщали Українськi Новини, котировки акций одного из крупнейших производителей мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) на Лондонской фондовой бирже с 27 по 31 января снизились на 3,7%, или на 0,32 доллара до 8,4 доллара, продолжив падение 4-ю неделю подряд.

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 3 по 10 января повысился на 4,2%, или на 15,61 пункта, до 386,68 пункта.

Национальный индекс цен WIG-Ukraine с 30 декабря по 3 января после недельного снижения повысился на 3,3%, или на 11,86 пункта до 371,07 пункта.

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