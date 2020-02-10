Акції МХП продовжили падіння 5-й тиждень поспіль і знизилися на 5%

Котирування акцій одного з найбільших виробників м'яса птиці компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) на Лондонській фондовій біржі з 3 по 7 лютого знизилися на 5,5%, або на 0,48 долара до 8,3 долара, продовживши падіння 5-й тиждень поспіль.

Про це йдеться в інформації компанії на сайті біржі, передають Українські Новини.

Згідно з ним, до 3 лютого у порівнянні з минулим тижнем акції підвищилися на 8,4 долара до 8,78 долара і протрималися на даному рівні до 4 лютого.

Потім акції почали стрімко падати до 8 доларів 6 лютого і до 7 лютого незначно зросли до 8,3 долара.

Операції здійснювались протягом усього тижня.

Обсяг торгів останньої угоди склав 4,706 тис. доларів.

З початку року котирування акцій компанії знизилися на 14,4% (порівняно з рівнем котирувань 2 січня - 9,7 долара).

Як повідомляли Українські Новини, акції МХП впали за минулий тиждень на 32 центи.

МХП знизив прогноз фінансових показників з-за зміцнення гривні.