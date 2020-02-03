Акции МХП продолжают снижаться 4-ю неделю подряд и упали за прошлую на 32 цента

Котировки акций одного из крупнейших производителей мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) на Лондонской фондовой бирже с 27 по 31 января снизились на 3,7%, или на 0,32 доллара до 8,4 доллара, продолжив падение 4-ю неделю подряд.

Об этом говорится в информации компании на сайте биржи, передают Українські Новини.

Согласно им, с 24 до 27 января акции незначительно повысились с 8,64 доллара до 8,72 доллара, затем на протяжение недели (27-31 января) акции постепенно снижались до отметки 8,4 доллара.

Сделки осуществлялись в течение всей недели.

Объем торгов последней сделки составил 21,974 тыс. долларов.

С начала года котировки акций компании снизились на 13,4% (по сравнению с уровнем котировок 2 января - 9,7 доллара).

Как сообщали Українські Новини, акции МХП упали на 2% за прошлую неделю.

Тем временем АМКУ заявил, что в 2018 МХП получил 99% госдотаций среди других крупных участников рынка.