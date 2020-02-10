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10 лютого 2020, понеділок, 10:57 12
Фінанси 2020-02-10T11:01:09+02:00
Українські Новини
Мінфін пропонує валютні ОВДП

Мінфін пропонує валютні ОВДП

Сергій Жолобецький
Мінфін, ОВДП, валютні овдп
Мінфін 11 лютого буде розміщувати доларові ОВДП
Мінфін 11 лютого буде розміщувати доларові ОВДП

Міністерство фінансів 11 лютого буде розміщувати гривневі і номіновані в доларах облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

До розміщення пропонуються гривневі ОВДП з терміном обігу 84 дні, 476, 693 дні і 1 561 день.

Папери в доларах будуть розміщуватися з терміном обігу 421 день.

Міністерство фінансів в 2019 році залучило до державного бюджету 227,6 млрд гривень, 4,3 млрд доларів і 387 млн євро за рахунок розміщення ОВДП.

Як повідомляли Українські Новини, Мінфін у 2018 році залучив до державного бюджету 65,128 млрд гривень, 3,478 млрд доларів і 503 млн євро за рахунок розміщення ОВДП.

У січні міжнародні резерви зросли на 3,9% і на 1 лютого 2020 року склали 26,3 млрд доларів (в еквіваленті).

Міністерство фінансів 4 лютого розмістило гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 2,3 млрд гривень.

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