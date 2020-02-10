Мінфін пропонує валютні ОВДП

Міністерство фінансів 11 лютого буде розміщувати гривневі і номіновані в доларах облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

До розміщення пропонуються гривневі ОВДП з терміном обігу 84 дні, 476, 693 дні і 1 561 день.

Папери в доларах будуть розміщуватися з терміном обігу 421 день.

Міністерство фінансів в 2019 році залучило до державного бюджету 227,6 млрд гривень, 4,3 млрд доларів і 387 млн євро за рахунок розміщення ОВДП.

Як повідомляли Українські Новини, Мінфін у 2018 році залучив до державного бюджету 65,128 млрд гривень, 3,478 млрд доларів і 503 млн євро за рахунок розміщення ОВДП.

У січні міжнародні резерви зросли на 3,9% і на 1 лютого 2020 року склали 26,3 млрд доларів (в еквіваленті).

Міністерство фінансів 4 лютого розмістило гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 2,3 млрд гривень.