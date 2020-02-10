Найбільша металургійна компанія України закінчила листопад з від’ємною EBITDA

Листопада група "Метінвест" закінчила з від’ємним показником EBITDA 2 млн доларів (в жовтні EBITDA групи становила 20 млн доларів), скоротивши виручку порівняно з жовтнем на 13%, або на 104 млн доларів до 693 млн доларів.

Про це йдеться в щомісячному звіті "Метінвесту", передають Українські Новини.

За звітний період "Метінвест" реалізував 430 тис. тонн напівфабрикатів за 140 млн доларів: 323 тис. тонн чавуну з виливанців за 100 млн доларів, 98 тис. тонн слябів за 36 млн доларів і 9 тис. тонн квадратної заготовки за 3 млн доларів.

За вказаний період "Метінвест" також реалізував 664 тис. тонн готової продукції за 349 млн доларів: 535 тис. тонн плаского прокату за 282 млн доларів, 118 тис. тонн довгого прокату за 62 млн доларів, а також 11 тис. тонн трубної продукції за 6 млн доларів.

Крім того, за звітний період компанія реалізувала 145 тис. тонн коксу за 36 млн доларів, 1 028 тис. тонн залізорудного концентрату за 81 млн доларів, а також 282 тис. тонн котунів за 30 млн доларів.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2019 році порівняно з 2018 роком металургійні підприємства України скоротили виробництво сталі на 1,4% до 20,8 млн тонн.

Найбільша металургійна компанія України скоротила виробництво готової продукції на 3%

В січні-вересні 2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018 року група "Метінвест" скоротила показник EBITDA на 38,8%, або на 781 млн доларів до 1 234 млн доларів, скоротивши виручку на 6,3%, або на 573 млн доларів до 8,49 млрд доларів.

У 2018 році група "Метінвест", згідно з консолідованою фінансовою звітністю збільшила чистий прибуток на 93%, або на 571 млн доларів, до 1,19 млрд доларів, збільшивши при цьому виручку на 33%, або на 2,95 млрд доларів, до 11,88 млрд доларів порівняно з 2017 роком.

При цьому в 2018 році компанія збільшила показник EBITDA на 23%, або на 469 млн доларів, до 2,513 млрд доларів.

Основними акціонерами групи "Метінвест" є SCM (71,24%) і група "Смарт-холдинг" (23,76%), які беруть участь в управлінні "Метінвестом" на партнерських засадах.

100% акцій SCM належать бізнесменові Рінату Ахметову, "Смарт-Холдинг" контролює Вадим Новинський.