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  • У Казахстані, в ході мітингів на дорогах, з країни виїхали понад 4 тис. осіб, загинуло – 10
10 лютого 2020, понеділок, 09:28 11
Світ 2020-02-10T11:00:03+02:00
Українські Новини
У Казахстані, в ході мітингів на дорогах, з країни виїхали понад 4 тис. осіб, загинуло – 10

У Казахстані, в ході мітингів на дорогах, з країни виїхали понад 4 тис. осіб, загинуло – 10

Елизавета Кесельман
Казахстан, Мітинги в Казахстані, Страйкування
Мітинги в Казахстані.Фото:rus.azattyq.org
Мітинги в Казахстані.Фото:rus.azattyq.org

знову спалахнули мітингів у Казахстані 7 лютого, близько 4 тис. чоловік покинули країну, загинуло – 10 осіб. Про це передає Радіо.Азаттик.

Як заявив на брифінгу заступник міністра внутрішніх справ країни Олексій Калайчиди, причиною мітингів став конфлікт, що виник на дорозі 7 лютого у декількох селах Жамбильської області, де в масових заворушеннях брали участь понад 300 чоловік.

Як повідомляє "Радіо Азаттик", до вечора 8 лютого з Казахстану в Киргизстан перейшли 4,5 тис. жителів Жамбильської області, де стався конфлікт. За даними прикордонної служби Киргизстану, основна частина прибуваючих – це жінки, діти й літні люди.

Влада країни називає цю подію "масовою бійкою" і "побутовим конфліктом", який "провокатори підбурювали перевести в міжетнічну площину". В ході заворушень постраждали понад 40 осіб; були підпалені більше 30 приватних будинків, 15 об'єктів торгівлі, 23 автомобіля.

Місцеві жителі розповіли журналістам, що в заворушеннях брали участь близько 200 немісцевих чоловіків". Більшість жителів сіл, де сталися зіткнення, становлять дунгани. Всі згорілі будинки, за спостереженням журналістів, належать представникам цього народу.

Як повідомляли Українські Новини, 27 грудня вранці впав літак недалеко від Алмати (Казахстан). За даними Комітету з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ Казахстану, на борту літака перебували 95 пасажирів і 5 членів екіпажу.

Крім того, народ Казахстану масово вибачився перед Україною у соцмережах за мова Токаєва про анексію Криму

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