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27 декабря 2019, пятница, 10:56 21
Происшествия 2019-12-27T11:02:39+02:00
Українські Новини
Два украинца находились на борту разбившегося в Казахстане самолета

Два украинца находились на борту разбившегося в Казахстане самолета

Валерия Драгомирова
Bek Air, Украинцы, Казахстан, Крушение самолета
Авиакатастрофа. Скриншот: видео/
Авиакатастрофа. Скриншот: видео/ "Рамблер"

2 украинца находились на борту разбившегося в Казахстане самолета Bek Air.

Об этом сообщает государственное информационное агентство Казахстана "Казинформ", передают Українські Новини.

"На борту разбившегося самолета Bek Air было четверо иностранных граждан: Украины (2), Кыргызстана и Китая. Их имена и фамилии: Юрий Сон (Украина), Яна Сон (Украина), Маг Клыков (Кыргызстан), Нурлан Маулина (Китай)", - говорится в сообщении.

В списке погибших граждане Украины не числятся.

Сегодня утром упал самолет недалеко от Алматы (Казахстан). 

По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Казахстана, на борту самолета находились 93 пассажира и 5 членов экипажа, на данный момент известно о 12 погибших.

Как сообщали Українськi Новини, в Казахстане потерпел крушение самолет со 100 людьми на борту. По предварительным данным, на борту находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа. Вначале сообщалось о семи погибших, позже стало известно о 12.  


Также выжившие в аварии самолета в Казахстане рассказали о последствиях крушения самолета. 

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