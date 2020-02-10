підписатися на розсилку
24.35 24.7
26.6 27.1
˟
10 лютого 2020, понеділок, 08:15 8
Силові структури 2020-02-10T08:30:01+02:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики застосували артилерію: у лавах ЗСУ – втрати

На Донбасі бойовики застосували артилерію: у лавах ЗСУ – втрати

Надежда Комендантова
Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, Втрати в зоні ООС, ООС
ООС. Фото: Штаб ООВ/Facebook
ООС. Фото: Штаб ООВ/Facebook

За минулу добу, 9 лютого, бойовики дев'ять обстріляли українські позиції на Донбасі. Один український військовослужбовець поранено, повідомили в прес-центрі ООС.

"9 лютого озброєні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь по наших позиціях із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм і 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог влаштував три обстріли по наших позиціях:

  • двічі поблизу Лебединського стріляли з 82-мм міномета – ворог випустив 10 мін, а також вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
  • неподалік від Старогнатівки вівся вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" було зафіксовано шість ворожих обстрілів:

  • двічі біля Новолуганського стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
  • неподалік від Новозванівки вдарили зі станкового протитанкового гранатомета – 3 постріли;
  • тричі в районі Горіхового вівся вогонь зі ствольної артилерії калібру 152 мм – противник випустив 10 снарядів і з калібру 122 мм – 21 снаряд, з 120-мм мінометів – 5 мін і з мінометів калібру 82 мм – 15 мін, а також противник застосував автоматичні станкові гранатомети.

"Вчора, 9 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення", – розповіли в ООС.

Як повідомляли Українські Новини, 7 лютого бойовики застосували міномети і гранатомети, військовослужбовець отримав травму. 3 лютого бойовики 12 раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Один поранений військовослужбовець, ще один – отримав бойову травму.

Більше новин про: Ситуація в зоні ООС обстріли в зоні ООС Втрати в зоні ООС ООС

На Донбасі бойовики вели вогонь з гранатометів і к...
На Донбасі бойовики застосували міномети і гранато...
Доба на Донбасі: 12 обстрілів бойовиків, у ЗСУ сер...
Бойовики на Донбасі застосували проти українських ...
Нацбанк підвищив курс гривні: скільки коштує валюта на початку тижня
Новини
Кількість загиблих через коронавірус перевищила 900 09:02
НБУ минулого тижня купив у поточному році рекордний обсяг валюти на міжбанку 09:00
Як били і калічили міліцію на Майдані. ЗМІ опублікували прізвища майже 1000 постраждалих силовиків 08:59
"Президент дуже розумний і мудрий", - Гончарук розповів, що насправді думає про Зеленського 08:45
Двох українців, підозрюваних у розкраданні $1,5 млн з банкоматів російського "Сбєрбанку", затримали в Боснії 08:35
більше новин
Путін виплатить премію в 28,7 тис. гривень ветеранам РФ, Литви, Латвії та Естонії до 75-річчя Перемоги 11:50
У Запорізькій області троє дітей потонули в ставку 11:12
Порошенко витратив у Франції 700 тис. гривень 13:08
Набув чинності спрощений перетин кордону з Кримом для дітей 09:25
Кількість жертв коронавірусу перевищила 800, заражені - 37 тисяч осіб 08:55
більше новин
Коронавірус. Фото: Twitter/@kamireddynrao ·
Кількість загиблих від коронавірусу збільшилася до 724 09:15
У Раду внесено проект постанови про звільнення Ситника 10:05
Зеленський попросив Папу Римського допомогти у звільненні полонених українців 12:35
Сніг, хуртовини та крижаний вітер: в Україні оголосили штормове попередження 15:20
Шокін спростовує інформацію про образи на адресу Порошенка 13:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok