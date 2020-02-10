На Донбасі бойовики застосували артилерію: у лавах ЗСУ – втрати

За минулу добу, 9 лютого, бойовики дев'ять обстріляли українські позиції на Донбасі. Один український військовослужбовець поранено, повідомили в прес-центрі ООС.

"9 лютого озброєні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь по наших позиціях із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм і 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог влаштував три обстріли по наших позиціях:

двічі поблизу Лебединського стріляли з 82-мм міномета – ворог випустив 10 мін, а також вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

неподалік від Старогнатівки вівся вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" було зафіксовано шість ворожих обстрілів:

двічі біля Новолуганського стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

неподалік від Новозванівки вдарили зі станкового протитанкового гранатомета – 3 постріли;

тричі в районі Горіхового вівся вогонь зі ствольної артилерії калібру 152 мм – противник випустив 10 снарядів і з калібру 122 мм – 21 снаряд, з 120-мм мінометів – 5 мін і з мінометів калібру 82 мм – 15 мін, а також противник застосував автоматичні станкові гранатомети.

"Вчора, 9 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення", – розповіли в ООС.

Як повідомляли Українські Новини, 7 лютого бойовики застосували міномети і гранатомети, військовослужбовець отримав травму. 3 лютого бойовики 12 раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Один поранений військовослужбовець, ще один – отримав бойову травму.