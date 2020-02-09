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09 лютого 2020, неділя, 22:45 7
Світ 2020-02-10T00:30:02+02:00
Українські Новини
Іран в третій раз не зміг вивести супутник на орбіту

Іран в третій раз не зміг вивести супутник на орбіту

Валерия Драгомирова
Супутник, ракета-носій, Орбіта, Іран
Орбіта. Фото: pixabay
Орбіта. Фото: pixabay

Після двох невдач у 2019 році Іран 9 лютого знову не зміг вивести на орбіту супутник дистанційного зондування землі "Зафар". Ракета-носій "Симорг" не змогла набрати необхідної швидкості, щоб доставити супутник на розрахункову орбіту.

Про це заявив офіційний представник Міноборони Ісламської Республіки, повідомляє "DW".

Очікувалося, що "Зафар" здійснить 15 обльотів навколо Землі на добу.

В цілому, у військовому відомстві розцінили запуск ракети-носія як успішний, додавши, що виявлені недоліки будуть усунені найближчим часом. Однак дату нового запуску поки озвучувати не стали.


Повідомляється, що запуск супутника був приурочений до 41-ї річниці ісламської революції, яку Іран відзначатиме 11 лютого.

Як заявляють в Тегерані, іранські супутники не переслідують військових цілей, а необхідні для вивчення погоди, передбачення стихійних лих. Однак попередні запуски викликали міжнародну критику.

Як повідомляли Українські Новини, марсолет Starhopper від SpaceX загорівся, коли його спробували запустити.

Раніше SpaceX вивела на орбіту ще 60 інтернет-супутників Starlink.

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