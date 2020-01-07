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07 января 2020, вторник, 11:45 11
Космос 2020-01-07T12:00:01+02:00
Українські Новини
SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink

SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink

Валерия Драгомирова
Falcon 9, SpaceX, Орбита, Starlink

Во вторник, 7 января, тяжелая ракета-носитель Falcon 9 вывела на околоземную орбиту новую партию из 60 миниспутников, которые примут участие в развертывании глобальной интернет-сети Starlink. Об этом сообщили в SpaceX, передает "DW".

Запуск ракеты произошел рано утром с космодрома NASA на мысе Канаверал в США.

Спутники выведены на орбиту высотой 290 километров, однако после проверки их работоспособности они с помощью собственных двигателей поднимутся на более высокую орбиту.

Это уже третья партия интернет-спутников Starlink, которая была успешно выведена на орбиту. Первая была запущена в конце мая, а вторая - в ноябре 2019 года. В общем, в планах SpaceX вывести на орбиту 12 000 спутников, которые должны обеспечить людей в любом уголке Земли доступом к скоростному интернету. Однако, по словам Илона Маска для обеспечения минимального покрытия нужно минимум 360 аппаратов. То есть половина из них уже находится на орбите.

Общая сумма инвестиций, необходимых для реализации проекта, оценивается в 10 миллиардов долларов.

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