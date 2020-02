Шторм "Ciara" накрив Британію: порушена робота аеропортів, очікуються повені

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ВВС.



Аеропорт Хітроу заявив, що прийняв спільне рішення зі своїми партнерами про скорочення розкладу, щоб мінімізувати кількість рейсів, відмінених в короткі терміни.

British Airways скасувала кілька рейсів з аеропорту Хітроу, Гатвік і Лондон-Сіті, в той час як Virgin Atlantic розмістила на своєму сайті ряд скасованих рейсів.



Залізнична компанія Network Rail ввела загальне обмеження швидкості 50 миль на годину в неділю, попереджаючи пасажирів, що вони повинні подорожувати на поїзді тільки в той день, "якщо це абсолютно необхідно".

Також були порушені поромні перевезення, і всі порти в Дуврі були закриті через сильний вітер.

На багатьох автомагістралях рух обмежено через аварії або повалені дерева і електроопори.

По всій Британії винесені 250 попереджень про повені, що означає, що очікується повінь і потрібно негайно вжити відповідних заходів.

⚠️Only travel today if absolutely necessary 🚨



Widespread flooding and fallen trees severely affecting services 🚆✖️#StormCiara - blown tree on overhead line at #Gatley and floods at #Blackburn



📱Check latest updates @nationalrailenq @AvantiWestCoast @LNRailway @CalSleeper pic.twitter.com/64X6lxHeOH