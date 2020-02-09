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09 лютого 2020, неділя, 22:13 8
Європа 2020-02-09T23:30:02+02:00
Українські Новини
Шторм "Ciara" накрив Британію: порушена робота аеропортів, очікуються повені

Шторм "Ciara" накрив Британію: порушена робота аеропортів, очікуються повені

Валерия Драгомирова
повінь, Шторм, Ciara, Великобританія
Повінь. Фото: Twitter/@NetworkRailEUS
Повінь. Фото: Twitter/@NetworkRailEUS

І поки потужний шторм наближається до Німеччини, шторм "Ciara" обрушився на Британію, принісши сильні шторми і проливні дощі по всій країні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Аеропорт Хітроу заявив, що прийняв спільне рішення зі своїми партнерами про скорочення розкладу, щоб мінімізувати кількість рейсів, відмінених в короткі терміни.

British Airways скасувала кілька рейсів з аеропорту Хітроу, Гатвік і Лондон-Сіті, в той час як Virgin Atlantic розмістила на своєму сайті ряд скасованих рейсів.

Залізнична компанія Network Rail ввела загальне обмеження швидкості 50 миль на годину в неділю, попереджаючи пасажирів, що вони повинні подорожувати на поїзді тільки в той день, "якщо це абсолютно необхідно".

Також були порушені поромні перевезення, і всі порти в Дуврі були закриті через сильний вітер.

На багатьох автомагістралях рух обмежено через аварії або повалені дерева і електроопори.

По всій Британії винесені 250 попереджень про повені, що означає, що очікується повінь і потрібно негайно вжити відповідних заходів.

Як повідомляли Українські Новини, в Іспанії через масштабний ураган "Глорія" загинуло 13 осіб, 4 пропали безвісти.

Раніше на Францію, Іспанію і Португалію обрушився ураган: загинули 8 осіб.

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