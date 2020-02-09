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09 лютого 2020, неділя, 20:46 5
Кабмін 2020-02-09T20:47:10+02:00
Українські Новини
"Очищаємо лісову галузь від корупції": за дорученням Гончарука звільнені лісівники на Харківщині та Закарпатті

"Очищаємо лісову галузь від корупції": за дорученням Гончарука звільнені лісівники на Харківщині та Закарпатті

Валерия Драгомирова
Олексій Гончарук, Державне агентство лісових ресурсів, звільнення, Віктор Сиса, Валерій Мурга
Олексій Гончарук. Фото: kmu.gov.ua
Олексій Гончарук. Фото: kmu.gov.ua

Державне агентство лісових ресурсів звільнило Віктора Сису з посади директора Гутянского лісгоспу, який підозрюється в дачі хабара детективу НАБУ. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в Facebook, передають Українські Новини.


Також звільнений керівник управління лісового господарства в Закарпатській області Валерій Мурга.

"Очищаємо лісову галузь від корупції - звільнено одіозних лісівників на Харківщині й Закарпатті. Майже місяць тому я поставив новому керівнику Держлісагентства пріоритетне завдання – провести кадрові чистки у відомстві, залишивши тільки порядних співробітників. За моїм дорученням у Держлісагентстві відбувається повний аудит діяльності, а найголовніше - розпочався процес вичищення галузі  від корупціонерів", - написав Гончарук.

За його словами, підтвердилися численні скарги на Мургу, тому його звільнили в першу чергу серед обласних керівників.

Так само вражаючими виявилися результати перевірки ДП "Гутянське лісове господарство" у Харківській області, яке очолював Сиса. За інформацією прем'єра, обсяги незаконних рубок на ДП "Гутянське лісове господарство" оцінені в 32 млн державних збитків. Борги підприємства становлять 30 млн гривень.

При цьому підприємство подавало фіктивні відомості про ідеальний фінансовий стан і здійснювало закупівлю транспортних засобів без погодження з Держлісагенством.

Гончарук підкреслив, що вся ця інформація передана в правоохоронні органи.

Він також повідомив, що на початку лютого запущена торгівля всією необробленою деревиною на електронних аукціонах.

Прем'єр нагадав, що восени був запущений онлайн-реєстр заготівлі деревини та електронна карта рубок.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Гончарук закликав голову Державного агентства лісових ресурсів Андрія Заблоцького відсторонити від роботи керівника Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства через численні випадки незаконної вирубки лісу в регіоні.

Суд заарештував з заставою в 5 млн гривень директора Гутянского лісгоспу Харківської області, підозрюваного у дачі 100 тис. доларів хабара детективу НАБУ. У листопаді Сиса вийшов з СІЗО після внесення застави.

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