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  • Гончарук приказал уволить главного лесовода Закарпатья из-за многочисленных жалоб
14 января 2020, вторник, 17:38 111
Политика 2020-01-14T18:30:03+02:00
Українські Новини
Гончарук приказал уволить главного лесовода Закарпатья из-за многочисленных жалоб

Гончарук приказал уволить главного лесовода Закарпатья из-за многочисленных жалоб

Елизавета Кесельман
Гончарук, Гослесагентство, увольнение чиновников

Гончарук призвал председателя Гослесагентства Заблоцкого отстранить руководителя Закарпатского облуправления лесного хозяйства

Премьер-министр Алексей Гончарук призвал председателя Государственного агентства лесных ресурсов Андрея Заблоцкого отстранить от работы руководителя Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства из-за многочисленных случаев незаконной вырубки леса в регионе.

Об этом он сообщил в ходе совещания с представителями территориальных органов Гослесагентства, передают Українськi Новини.

"Призвал отстранить руководителя Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства в ответ на многочисленные случаи незаконной вырубки лесов в регионе. Никаких "черных лесорубов" под прикрытием территориальных управлений Гослесагентства не будет", - сказал он.

На сайте ведомства указано, что данную должность занимает Валерий Мурга.

В 2011-2015 годах Мурга был директором государственного предприятия "Брустурянское лесоохотничье хозяйство".

Кроме того, Гончарук поручил Заблоцкому провести масштабный аудит предприятий в Харьковской, Житомирской, Черниговской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ривненской, Львовской и Волынской областях, по результатам которого необходимо будет принять соответствующие кадровые решения.

Как сообщали Українськi Новини, Гончарук поручил председателю Гослесагентства Заблоцкому обеспечить работу онлайн-площадок по продаже древесины до 1 февраля 2020 года.

Также НАБУ открыло уголовное производство по факту служебной халатности бывшего председателя Государственного агентства лесных ресурсов Кристины Юшкевич.

 

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