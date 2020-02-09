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09 лютого 2020, неділя, 20:19 5
Силові структури 2020-02-09T20:20:28+02:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики вели вогонь з гранатометів і кулеметів: поранений військовослужбовець

На Донбасі бойовики вели вогонь з гранатометів і кулеметів: поранений військовослужбовець

Валерия Драгомирова
Бойовики, Донбас, Ситуація в зоні ООС, ООС, Поранений військовий
ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Бойовики 5 разів обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) в неділю, один військовослужбовець отримав поранення. Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.


"Противник вів вогонь по наших позиціях із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152-мм, 122-мм мінометів 82-мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" супротивник двічі обстрілював позиції українських захисників поблизу Лебединського, а саме з 82-мм міномета ворог випустив 10мін, а також вів вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Три ворожих обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ": поряд з Новолуганским – зі станкового протитанкового гранатомета - 2 постріли, а також противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; неподалік від населеного пункту Троїцьке - зі станкового протитанкового гранатомета - 3 постріли; в районі населеного пункту Оріхове - зі ствольної артилерії калібру 152-мм противник випустив 10 снарядів і з калібру 122 мм - 21 снаряд.

Як повідомляли Українські Новини, 7 лютого бойовики застосували міномети і гранатомети, військовослужбовець отримав травму.

3 лютого бойовики 12 разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Один поранений військовослужбовець, ще один – отримав бойову травму.

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