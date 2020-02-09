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09 лютого 2020, неділя, 19:16 15
Силові структури 2020-02-09T19:55:37+02:00
Українські Новини
Нацгвардія почне цілодобову охорону правопорядку в Мукачеві

Нацгвардія почне цілодобову охорону правопорядку в Мукачеві

Таня Войтюк
Мукачево, перестрілка, Нацгвардія, Охорона
Нацгвардія. Фото: ngu.gov.ua
Нацгвардія. Фото: ngu.gov.ua

Національна гвардія з 9 лютого почне цілодобову охорону громадського порядку в Мукачево Закарпатської області, де раніше сталася перестрілка, у зв'язку із загостренням криміногенної обстановки.

Про це йдеться в повідомленні Національної гвардії, передають Українські Новини.

"У зв'язку з оперативною обстановкою, вчиненням низки правопорушень в місті Мукачево, з метою надання допомоги органам Національної поліції, для стабілізації криміногенної обстановки в місті та Мукачівському районі Закарпатської області залучено оперативний резерв Національної гвардії України", - йдеться в ньому.

Для охорони громадського порядку в Мукачеве прибули військовослужбовці полку оперативного призначення імені Івана Богуна.

Також залучені гвардійці 2-ї Галицької бригади.

Публічний порядок в місті спільні патрулі гвардійців і поліцейських охоронятимуть цілодобово з 9 лютого.

Як повідомляли Українські Новини, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розпорядився посилити заходи безпеки в Мукачево Закарпатської області.

днями поліція затримала групу людей, які прямували в Мукачево для кримінальних розборок.

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