В Мукачево двое мужчин устроили перестрелку на улице: есть пострадавшие

7 февраля в Мукачево Закарпатской области произошла стрельба на улице Сеченова. В результате инцидента два человека получили огнестрельные ранения. Оба мужчины пребывают в медучреждении, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Национальная полиция в Закарпатской области.

Отмечается, что в 9:50 в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Сеченова. Заявитель сообщил, что слышал выстрелы и видел, как водители двух транспортных средств стреляли в сторону друг друга, после чего они уехали в неизвестном направлении.

"Сейчас на месте происшествия работает руководство ГУНП в Закарпатской области, следственно-оперативная группа, эксперты, кинологи. По предварительной информации, ранения получили двое мужчин. 24-летний и 40-летний мукачевцы. Сейчас они находятся в медучреждениях", — говорится в сообщении.

На данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и разыскивают злоумышленников.

Редакция местного издания опубликовала видео с места происшествия.

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