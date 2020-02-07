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07 февраля 2020, пятница, 13:18 392
Происшествия 2020-02-07T14:45:03+02:00
Українські Новини
В Мукачево двое мужчин устроили перестрелку на улице: есть пострадавшие

В Мукачево двое мужчин устроили перестрелку на улице: есть пострадавшие

Елена Новикова
Мукачево, Стрельба, пострадавшие, перестрелка, Перестрелка в Мукачево

7 февраля в Мукачево Закарпатской области произошла стрельба на улице Сеченова. В результате инцидента два человека получили огнестрельные ранения. Оба мужчины пребывают в медучреждении, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Национальная полиция в Закарпатской области.

Отмечается, что в 9:50 в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Сеченова. Заявитель сообщил, что слышал выстрелы и видел, как водители двух транспортных средств стреляли в сторону друг друга, после чего они уехали в неизвестном направлении.

"Сейчас на месте происшествия работает руководство ГУНП в Закарпатской области, следственно-оперативная группа, эксперты, кинологи. По предварительной информации, ранения получили двое мужчин. 24-летний и 40-летний мукачевцы. Сейчас они находятся в медучреждениях", — говорится в сообщении.

На данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и разыскивают злоумышленников.

Редакция местного издания опубликовала видео с места происшествия. 

Как сообщали Українські Новини, 20 января на Закарпатье в масштабном ДТП пострадали девять человек, трое из них - дети.

Также 20 января, в одной из школ города Свалява Закарпатской области произошел пожар, из-за которого были эвакуированы более 170 учеников.

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