В Мукачево из-за прогрессирующей криминальной ситуации усилили меры безопасности

Министр внутренних дел Арсен Аваков распорядился усилить меры безопасности в Мукачево Закарпатской области. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних, передают Українськi Новини.

"Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков разделяет обеспокоенность местных властей криминогенной ситуацией в регионе и отдал приказ усилить меры безопасности. В частности, в городе к оперативно-профилактической отработке привлечены оперативники, а также спецназовцы полиции и Национальной гвардии Украины", - сказано в нем.

В пятницу в Мукачево произошла перестрелка.

В результате с огнестрельными ранениями были госпитализированы 2 человека.

Поиски участников стрельбы продолжаются, проводится специальная полицейская операция.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Как сообщали Українськi Новини, министр внутренних дел Арсен Аваков назвал директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника идиотом и обвинил в пьянстве.

Также Аваков съездил в заграничные командировки за 141 тыс. гривен в прошлом году.