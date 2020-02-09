підписатися на розсилку
24.35 24.7
26.6 27.1
˟
  • Новини
  • Політика
  • У МЗС підтвердили зараження українця коронавірусом на японському лайнері
09 лютого 2020, неділя, 19:25 50
Політика 2020-02-09T22:15:02+02:00
Українські Новини
У МЗС підтвердили зараження українця коронавірусом на японському лайнері

У МЗС підтвердили зараження українця коронавірусом на японському лайнері

Таня Войтюк
Коронавірус, Лайнер, Японія, зараження
Японський лайнер. Скріншот: YouTube/Новини на Першому Каналі
Японський лайнер. Скріншот: YouTube/Новини на Першому Каналі

Громадянин України, який перебував на борту лайнера Diamond Princess, захворів китайським коронавірусом 2019-nCoV.

Про це повідомив депутат Верховної Ради, голова комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький у Facebook, передають Українські Новини.

"На борту лайнера Diamond Princess (який перебуває на карантині біля берегів Японії) за результатами лабораторних досліджень, у українця, члена команди лайнера, виявлено гостре респіраторне захворювання, спричинене коронавірусом 2019 nCoV", - написав він.

Зазначена інформація отримана національним координатором Міжнародних медико-санітарних правил в рамках взаємного інформування.

Зараз українця знято з лайнера і перевезено в японську лікарню столичного регіону.

Там він буде в ізоляції під відповідним медичним наглядом щонайменше 14 днів.

Міністерство охорони здоров'я України буде щодня поінформоване про стан його здоров'я.

Радуцький зазначив, що дата повернення українців, які перебувають на лайнері Diamond Princess, ще не визначена, однак після повернення за ними буде встановлено медико-санітарне спостереження.

Він також повідомив, що станом на 9 лютого серед підтверджених випадків гострої респіраторної хвороби, викликаної китайським коронавірусом, на лайнері перебувають громадяни таких країн: Японії - 28 осіб, США - 14, Австралії - 7, Канади - 7, Гонконгу - 3, Китаю - 2, Нової Зеландії - 1, Філіппін - 5, Аргентини - 1, Великої Британії - 1 і України - 1.

Як повідомляли Українські Новини, 26 українців перебувають на круїзному лайнері з виявленим китайським коронавірусом.

Більше новин про: Коронавірус Лайнер Японія зараження

Коронавірусом заразився перший українець на борту ...
На японському лайнері виявили ще 41 випадок зараже...
На круїзному лайнері в Японії зафіксували ще 10 ви...
Серед заражених коронавірусом на лайнері в Японії ...
У МЗС підтвердили зараження українця коронавірусом на японському лайнері
Набув чинності спрощений перетин кордону з Кримом для дітей
Новини
Повінь. Фото: Twitter/@NetworkRailEUS
Шторм "Ciara" накрив Британію: порушена робота аеропортів, очікуються повені 22:13
Джекі Чан пообіцяв 1 млн юанів розробнику вакцини від коронавірусу 21:43
Держлісагентство звільнило лісівників на Харківщині та Закарпатті 20:47
На Донбасі бойовики вели вогонь з гранатометів і кулеметів: поранений військовослужбовець 20:19
У МЗС підтвердили зараження українця коронавірусом на японському лайнері 19:25
більше новин
Аномальні морози наступають: українців попередили про погіршення погоди 08:50
Путін виплатить премію в 28,7 тис. гривень ветеранам РФ, Литви, Латвії та Естонії до 75-річчя Перемоги 11:50
14-річні українці зможуть оформити ID-карту та ідентифікаційний код однією процедурою 23:01
У Запорізькій області троє дітей потонули в ставку 11:12
Авіакатастрофа Boeing-737: канадські юристи хочуть домогтися понад $1 млрд компенсації 08:00
більше новин
Аномальні морози наступають: українців попередили про погіршення погоди 08:50
14-річні українці зможуть оформити ID-карту та ідентифікаційний код однією процедурою 23:01
Коронавірус. Фото: Twitter/@kamireddynrao ·
Кількість загиблих від коронавірусу збільшилася до 724 09:15
У Раду внесено проект постанови про звільнення Ситника 10:05
Епідпоріг захворюваності на грип перевищено майже на 14% в Запоріжжі 22:36
більше новин
Порошенко витратив у Франції 700 тис. гривень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok