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09 лютого 2020, неділя, 16:28 8
Події 2020-02-09T17:30:01+02:00
Українські Новини
Коронавірусом заразився перший українець на борту японського лайнера, - ЗМІ

Коронавірусом заразився перший українець на борту японського лайнера, - ЗМІ

Таня Войтюк
Коронавірус, Лайнер, Вірус, зараження
Японський лайнер. Скріншот:YouTube/Princess Cruises
Японський лайнер. Скріншот:YouTube/Princess Cruises

На круїзному судні Diamond Princess, який затримали 4 лютого в порту Йокогама і де знаходяться 25 громадян України, з кожним днем збільшується кількість хворих коронавірусом. Ряд ЗМІ дали інформацію про те, що серед заражених на круїзному лайнері з'явився українець.

Цю інформацію також підтвердив з посиланням на японське відомство журналіст "ИТАР-ТАСС" Василь Головнин.

"Щонайменше один громадянин України заражений коронавірусом на борту круїзного лайнера Diamond Princess, який стоїть зараз під суворим карантином в японському порту Йокогама. Про це сьогодні повідомив місцевий МОЗ. Українці були в команді судна", - пише він.

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В ЗМІ вказують, що коронавірус виявлений у членів екіпажу: чотирьох філіппінців і одного українця. Ще один яка заразилася на — громадянин США, який проживає в Гонконзі.

За останніми даними Міністерства охорони здоров'я, праці і добробуту Японії надійшло повідомлення про оновленому кількості хворих, однак їх національність не вказувалася.

Всього на лайнері близько 3700 чоловік - близько 2700 тисяча пасажирів і членів екіпажу. Судно буде стояти в карантині не менше двох тижнів. Станом на 7 лютого, загальна кількість хворих на борту досягла 61.

Як повідомляли Українські Новини, у Римі шість тисяч пасажирів лайнера не випускали на берег через те, що на борту судна виявили симптоми коронавірусу.

Також 5 лютого в Гонконзі через підозру на зараження китайським коронавірусом на карантин відправили круїзний лайнер World Dreamс майже з двома тисячами осіб.

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