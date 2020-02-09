Коронавірусом заразився перший українець на борту японського лайнера, - ЗМІ

"Щонайменше один громадянин України заражений коронавірусом на борту круїзного лайнера Diamond Princess, який стоїть зараз під суворим карантином в японському порту Йокогама. Про це сьогодні повідомив місцевий МОЗ. Українці були в команді судна", - пише він.

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В ЗМІ вказують, що коронавірус виявлений у членів екіпажу: чотирьох філіппінців і одного українця. Ще один яка заразилася на — громадянин США, який проживає в Гонконзі.

За останніми даними Міністерства охорони здоров'я, праці і добробуту Японії надійшло повідомлення про оновленому кількості хворих, однак їх національність не вказувалася.

Всього на лайнері близько 3700 чоловік - близько 2700 тисяча пасажирів і членів екіпажу. Судно буде стояти в карантині не менше двох тижнів. Станом на 7 лютого, загальна кількість хворих на борту досягла 61.