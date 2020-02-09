Коронавірусом заразився перший українець на борту японського лайнера, - ЗМІ

На круїзному судні Diamond Princess, який затримали 4 лютого в порту Йокогама і де знаходяться 25 громадян України, з кожним днем збільшується кількість хворих коронавірусом. Ряд ЗМІ дали інформацію про те, що серед заражених на круїзному лайнері з'явився українець. Цю інформацію також підтвердив з посиланням на японське відомство журналіст "ИТАР-ТАСС" Василь Головнин. "Щонайменше один громадянин України заражений коронавірусом на борту круїзного лайнера Diamond Princess, який стоїть зараз під суворим карантином в японському порту Йокогама. Про це сьогодні повідомив місцевий МОЗ. Українці були в команді судна", - пише він. Пост у Facebook В ЗМІ вказують, що коронавірус виявлений у членів екіпажу: чотирьох філіппінців і одного українця. Ще один яка заразилася на — громадянин США, який проживає в Гонконзі. За останніми даними Міністерства охорони здоров'я, праці і добробуту Японії надійшло повідомлення про оновленому кількості хворих, однак їх національність не вказувалася. Всього на лайнері близько 3700 чоловік - близько 2700 тисяча пасажирів і членів екіпажу. Судно буде стояти в карантині не менше двох тижнів. Станом на 7 лютого, загальна кількість хворих на борту досягла 61. Як повідомляли Українські Новини, у Римі шість тисяч пасажирів лайнера не випускали на берег через те, що на борту судна виявили симптоми коронавірусу. Також 5 лютого в Гонконзі через підозру на зараження китайським коронавірусом на карантин відправили круїзний лайнер World Dreamс майже з двома тисячами осіб.