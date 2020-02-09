підписатися на розсилку
24.35 24.7
26.6 27.1
˟
09 лютого 2020, неділя, 15:20 7
Суспільство 2020-02-09T16:45:02+02:00
Українські Новини
Сніг, хуртовини та крижаний вітер: в Україні оголосили штормове попередження

Сніг, хуртовини та крижаний вітер: в Україні оголосили штормове попередження

Таня Войтюк
Погода, Непогода в Україні, Прогноз, Сніг, Мороз, хуртовини, дснс, Прогноз погоди
Сніг. Фото: Yurtgazetesi.com.tr
Сніг. Фото: Yurtgazetesi.com.tr

Незважаючи на те, що зима була аномально теплою з рекордними температурами, погода в Україні 10 лютого істотно зіпсується, очікується сильний вітер, сніг та хуртовини.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

10 лютого вночі в західних, північних та Вінницькій областях, вдень по всій Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с. В Карпатах прогнозується мокрий сніг, хуртовини (I рівень небезпеки, жовтий), в західних областях - сильний вітер 25-30 м/с, на високогір'ї Карпат 35-40 м/с (II рівень небезпеки, оранжевий).

В Київській області 10 лютого очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки жовтий). У столиці завтра також очікується сильний вітер.

Крім того, 10 лютого на високогір'ї Закарпатської області, в горах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

11 лютого у горах Львівської області буде зберігатися значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Як повідомляли Українські Новини, синоптики розповіли про погоду на всю зиму.

Також, згідно з прогнозом, на наступні п'ять років з 2020 по 2024 року будуть найспекотнішими на планеті за весь час метеорологічних спостережень.

Більше новин про: Погода Непогода в Україні Прогноз Сніг Мороз хуртовини дснс Прогноз погоди

Ніч 9 лютого стала найхолоднішою за цю зиму...
Штормовий вітер, снігові завали і ожеледиця: рятув...
Похолодання до -12, сніг і шквали вітру: прогноз п...
Вночі Київ замело снігом
Порошенко не зміг спустити зарплату Смілянського на відпочинку у Франції
Набув чинності спрощений перетин кордону з Кримом для дітей
Новини
Сніг, хуртовини та крижаний вітер: в Україні оголосили штормове попередження 15:20
З 10 лютого міст Патона в Києві закриють для вантажівок 14:42
У ДТП під Воронежем загинуло 3 українця з Луганської області 14:14
За добу в світі виявлено майже три тисячі випадків захворювання коронавірусом 13:45
Бойко розповів житомирським фермерам, що відкривати ринок землі можна тільки після референдуму 13:22
більше новин
Незадоволена малою зарплатою Новосад купила квартиру в Києві за 944 тис. гривень по ціні нижче середньоринкової 19:06 Оновлено
Аваков
Аваков назвав Ситника ідіотом і звинуватив у пияцтві 18:37
Перед вихідними гривня на міжбанку знову зміцнилася 19:05
На круїзному лайнері заражених коронавірусом трясе як від Паркінсона, а росіяни вимагають алкоголь, - ЗМІ 16:46
Вдарять 15-градусні морози і ожеледиця: прогноз погоди на суботу 21:03
більше новин
Незадоволена малою зарплатою Новосад купила квартиру в Києві за 944 тис. гривень по ціні нижче середньоринкової 19:06 Оновлено
14-річні українці зможуть оформити ID-карту та ідентифікаційний код однією процедурою 23:01
Аномальні морози наступають: українців попередили про погіршення погоди 08:50
Коронавірус. Фото: Twitter/@kamireddynrao ·
Кількість загиблих від коронавірусу збільшилася до 724 09:15
У Раду внесено проект постанови про звільнення Ситника 10:05
більше новин
Кількість жертв коронавірусу перевищила 800, заражені - 37 тисяч осіб
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok