Сніг, хуртовини та крижаний вітер: в Україні оголосили штормове попередження

Незважаючи на те, що зима була аномально теплою з рекордними температурами, погода в Україні 10 лютого істотно зіпсується, очікується сильний вітер, сніг та хуртовини.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

10 лютого вночі в західних, північних та Вінницькій областях, вдень по всій Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с. В Карпатах прогнозується мокрий сніг, хуртовини (I рівень небезпеки, жовтий), в західних областях - сильний вітер 25-30 м/с, на високогір'ї Карпат 35-40 м/с (II рівень небезпеки, оранжевий).

В Київській області 10 лютого очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки жовтий). У столиці завтра також очікується сильний вітер.

Крім того, 10 лютого на високогір'ї Закарпатської області, в горах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

11 лютого у горах Львівської області буде зберігатися значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Як повідомляли Українські Новини, синоптики розповіли про погоду на всю зиму.

Також, згідно з прогнозом, на наступні п'ять років з 2020 по 2024 року будуть найспекотнішими на планеті за весь час метеорологічних спостережень.