Сніг, хуртовини та крижаний вітер: в Україні оголосили штормове попередження

Незважаючи на те, що зима була аномально теплою з рекордними температурами, погода в Україні 10 лютого істотно зіпсується, очікується сильний вітер, сніг та хуртовини. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 10 лютого вночі в західних, північних та Вінницькій областях, вдень по всій Україні очікуються пориви вітру 15-20 м\/с. В Карпатах прогнозується мокрий сніг, хуртовини (I рівень небезпеки, жовтий), в західних областях - сильний вітер 25-30 м\/с, на високогір'ї Карпат 35-40 м\/с (II рівень небезпеки, оранжевий). В Київській області 10 лютого очікуються пориви вітру 15-20 м\/с (I рівень небезпеки жовтий). У столиці завтра також очікується сильний вітер. Крім того, 10 лютого на високогір'ї Закарпатської області, в горах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). 11 лютого у горах Львівської області буде зберігатися значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Як повідомляли Українські Новини, синоптики розповіли про погоду на всю зиму. Також, згідно з прогнозом, на наступні п'ять років з 2020 по 2024 року будуть найспекотнішими на планеті за весь час метеорологічних спостережень.