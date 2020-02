У Таїланді застрелили військовослужбовця, який убив 26 осіб

Про це повідомили міністр охорони здоров'я Таїланду, передає "DW".

Раніше повідомлялося, що вбивця почав стріляти ще на території своєї військової частини, де застрелив командира і ще двох людей, включаючи 63-річну жінку, після чого зник на викраденому автомобілі.

Рухаючись потім по місту, військовослужбовець підійшов до торгового центру, де і відкрив вогонь по перехожих. Надходили також повідомлення, що в самому торговому центрі він захопив заручників. Звідти були евакуйовані сотні людей. Потім оточив будівлю військовий спецназ.

Мотиви дій злочинця поки не з'ясовані, заявив представник військового командування Таїланду. Повідомляється однак, що причиною його дій міг стати стан внаслідок приватного конфлікту.

#UPDATE Thai soldier who killed at least 20 people and holed up in a mall overnight is shot dead by commandos, ending a near-17-hour ordeal which left dozens wounded and stunned the country https://t.co/j35vaeD1jb pic.twitter.com/G4TNgEVPJf