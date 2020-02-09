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09 лютого 2020, неділя, 09:53 7
Події 2020-02-09T10:15:02+02:00
Українські Новини
У Таїланді застрелили військовослужбовця, який убив 26 осіб

У Таїланді застрелили військовослужбовця, який убив 26 осіб

Валерия Драгомирова
військовослужбовець, стрілянина, Тайланд
Стрілянина. Фото: giphy.com
Стрілянина. Фото: giphy.com

У Таїланді правоохоронці застрелили 32-річного військовослужбовця, який відкрив вогонь по мирним жителям у місті Накхонратчасима, що на північному сході країни. В результаті стрілянини, яку він влаштував кількома годинами раніше, загинули 26 людей, ще 57 осіб отримали поранення.

Про це повідомили міністр охорони здоров'я Таїланду, передає "DW".

Раніше повідомлялося, що вбивця почав стріляти ще на території своєї військової частини, де застрелив командира і ще двох людей, включаючи 63-річну жінку, після чого зник на викраденому автомобілі.

Рухаючись потім по місту, військовослужбовець підійшов до торгового центру, де і відкрив вогонь по перехожих. Надходили також повідомлення, що в самому торговому центрі він захопив заручників. Звідти були евакуйовані сотні людей. Потім оточив будівлю військовий спецназ.

Мотиви дій злочинця поки не з'ясовані, заявив представник військового командування Таїланду. Повідомляється однак, що причиною його дій міг стати стан внаслідок приватного конфлікту.

Нагадаємо, раніше в торговому центрі в США відкрили стрілянину по відвідувачах, по меншій мірі постраждали 22 людини.

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