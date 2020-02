В Таиланде военнослужащий открыл огонь по мирным жителям: 20 человек погибли

Сообщается, что Джакрафант Томма, младший офицер, вначале убил своего командира, а затем украл оружие и боеприпасы на военной базе. Издание Bangkok Post пишет, что на территории военного лагеря были убиты также 63-летняя женщина и еще один военный. После этого Томма сел на военный джип.

Он начал стрелять на нескольких объектах в городе и прибыл в торговый центр Terminal 21. На кадрах, показанных местными СМИ, видно, как подозреваемый выходит из машины и открывает огонь, при этом люди пытаются убежать. На кадрах с камер наружного наблюдения видно, как он ходит по торговому центру с поднятой винтовкой.



Ранее Bangkok Post сообщила, что нападавший захватил заложников, но эти данные официально не подтверждаются.

На место происшествия прибыли сотрудники служб безопасности. Они вошли на территорию торгового центра и спасли несколько десятков человек, однако подозреваемый пока не задержан. Автомобильное движение в этом районе полностью перекрыто. Полиция предупредила местных жителей, чтобы они не покидали дома.

К торговому центру прибыла мать подозреваемого - предполагается, что она поможет убедить его сдаться.

Мотивы нападавшего остаются неясными. Но он делал публикации в своих социальных сетях во время нападения, а также разместил пост с вопросом, должен ли он сдаться.

До этого он опубликовал изображение пистолета и пуль с подписью "Пора волноваться" и "Никто не может избежать смерти". На одной из опубликованных фотографий нападавший стоит на фоне пожара. Сейчас акканут мужчины в "Фейсбуке" заблокирован.

#UPDATE Dozens of terrified shoppers were evacuated from a Thai mall as armed police said they had "taken control" of the ground floor of the complex from a gunman who killed at least 20 people https://t.co/pemnV0Q0bf pic.twitter.com/lCx3BZ1WAd