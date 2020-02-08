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08 февраля 2020, суббота, 20:52 49
Происшествия 2020-02-08T20:53:42+02:00
Українські Новини
В Таиланде военнослужащий открыл огонь по мирным жителям: 20 человек погибли

В Таиланде военнослужащий открыл огонь по мирным жителям: 20 человек погибли

Валерия Драгомирова
Джакрафант Томма, Terminal 21, Стрельба, Таиланд
Пистолет. Фото: vladtime.com
Пистолет. Фото: vladtime.com

В Таиланде военнослужащий открыл огонь на поражение по мирным жителям в городе Накхонратчасима, что на северо-востоке страны. По меньшей мере 20 человек погибли, многие получили ранения. Об этом сообщает "BBC Россия".


Сообщается, что Джакрафант Томма, младший офицер, вначале убил своего командира, а затем украл оружие и боеприпасы на военной базе. Издание Bangkok Post пишет, что на территории военного лагеря были убиты также 63-летняя женщина и еще один военный. После этого Томма сел на военный джип.

Он начал стрелять на нескольких объектах в городе и прибыл в торговый центр Terminal 21. На кадрах, показанных местными СМИ, видно, как подозреваемый выходит из машины и открывает огонь, при этом люди пытаются убежать. На кадрах с камер наружного наблюдения видно, как он ходит по торговому центру с поднятой винтовкой.

Ранее Bangkok Post сообщила, что нападавший захватил заложников, но эти данные официально не подтверждаются.

На место происшествия прибыли сотрудники служб безопасности. Они вошли на территорию торгового центра и спасли несколько десятков человек, однако подозреваемый пока не задержан. Автомобильное движение в этом районе полностью перекрыто. Полиция предупредила местных жителей, чтобы они не покидали дома.

К торговому центру прибыла мать подозреваемого - предполагается, что она поможет убедить его сдаться.

Мотивы нападавшего остаются неясными. Но он делал публикации в своих социальных сетях во время нападения, а также разместил пост с вопросом, должен ли он сдаться.

До этого он опубликовал изображение пистолета и пуль с подписью "Пора волноваться" и "Никто не может избежать смерти". На одной из опубликованных фотографий нападавший стоит на фоне пожара. Сейчас акканут мужчины в "Фейсбуке" заблокирован.


Напомним, ранее в торговом центре в США открыли стрельбу по посетителям, по меньшей мере пострадали 22 человека. 

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