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04 августа 2019, воскресенье, 00:14 88
Мир 2019-08-04T00:18:35+03:00
Українські Новини
В торговом центре в США открыли стрельбу по посетителям: десятки жертв

В торговом центре в США открыли стрельбу по посетителям: десятки жертв

В торговом центре неизвестные открыли огонь по посетителям. Об этом сообщает CNN.

По меньшей мере пострадали 22 человека. Одиннадцать жертв были перевезены в медицинский центр Дель Соль, заявил пресс-секретарь больницы Виктор Герреро. Еще 11 жертв были доставлены в университетский медицинский центр Эль-Пасо.

Мэр города заявил, что всего были задержаны трое подозреваемых и угроз для горожан больше нет.

Минимум 10 человек были убиты. По предварительным данным, среди погибших есть дети, сообщает Newsweek.

Президент США Дональд Трамп написал об ужасной трагедии в Twitter.

"Страшные перестрелки в Эль-Пасо, штат Техас. Отчеты очень плохие, многие убиты. Ведем работу с государственными, местными органами власти, а также правоохранительными органами. Общался с губернатором о полной поддержке федерального правительства. Да будет с вами Господь!"


Как сообщали Українські Новини, в Калифорнии на фестивале уличной еды произошел массовый расстрел людей, в ходе которого погибли как минимум 11 человек, еще 12 были ранены.

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