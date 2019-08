В торговом центре в США открыли стрельбу по посетителям: десятки жертв

По меньшей мере пострадали 22 человека. Одиннадцать жертв были перевезены в медицинский центр Дель Соль, заявил пресс-секретарь больницы Виктор Герреро. Еще 11 жертв были доставлены в университетский медицинский центр Эль-Пасо.



Мэр города заявил, что всего были задержаны трое подозреваемых и угроз для горожан больше нет.



Минимум 10 человек были убиты. По предварительным данным, среди погибших есть дети, сообщает Newsweek.



Президент США Дональд Трамп написал об ужасной трагедии в Twitter.



"Страшные перестрелки в Эль-Пасо, штат Техас. Отчеты очень плохие, многие убиты. Ведем работу с государственными, местными органами власти, а также правоохранительными органами. Общался с губернатором о полной поддержке федерального правительства. Да будет с вами Господь!"

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all!