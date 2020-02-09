Набув чинності спрощений перетин кордону з Кримом для дітей

Спрощений перетин кордону з Кримом для дітей у віці до 16 років набув чинності у неділю, 9 лютого.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.



Відзначається, що з 9 лютого набувають чинності зміни в затверджений урядовою постановою порядок, що стосуються виїзду на тимчасово окупованій території України (ТОТ) і в'їзду до неї громадян України віком до 16 років.



Відповідно до змін, виїзд на ТОТ дітей віком до 16 років можливий у супроводі когось із батьків або уповноважених ними осіб. Така можливість виникає, якщо ці діти в'їхали на підконтрольну української влади територію в супроводі цих дорослих (одного з батьків або уповноважених ними осіб).



У таких випадках наявність другого з батьків чи доручень від нього не обов'язкове.



Виїзд дітей у віці від 14 до 16 років на ТОТ, батьки яких проживають на цій території, можливий без стороннього супроводу при наявності інформації про навчання цих дітей в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.



В'їзд на ТОТ громадян України, які виїхали з цієї території для оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, і виїзд з ТОТ осіб, які виїжджали з цієї території для оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, здійснюється при пред'явленні довідки, виданої територіальним органом (підрозділом) Державної міграційної служби.



Крім того, змінами передбачено, що виїзд на ТОТ і в'їзд з неї громадян України, які не досягли 16-річного віку, здійснюється при пред'явленні паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон.



Як повідомляли Українські Новини, у листопаді Кабмін дозволив перетинати лінію розмежування на Донбасі дітям за свідоцтвом про народження та тимчасовому посвідченню.



Крім того, підлітки від 14 до 16 років можуть перетинати КПВВ на Донбасі за свідоцтвом про народження до травня.