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  • Детям разрешили проходить линию разграничения на Донбассе по свидетельству о рождении и временному удостоверению
20 ноября 2019, среда, 17:13 94
Политика 2019-11-20T17:13:10+02:00
Українські Новини
Детям разрешили проходить линию разграничения на Донбассе по свидетельству о рождении и временному удостоверен

Детям разрешили проходить линию разграничения на Донбассе по свидетельству о рождении и временному удостоверению

Дети, война на Донбассе, линия разграничения, Порядок перемещения
Линия разграничения. Фото: vp.donetsk.ua
Линия разграничения. Фото: vp.donetsk.ua

Кабинет Министров разрешил несовершеннолетним пересекать линию разграничения на Донбассе по свидетельству о рождении и временному удостоверению.

Об этом говорится в сообщении Министерства ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, правительство упростило порядок въезда-выезда граждан и перемещения товаров через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения для граждан Украины, которые вынуждены жить на временно оккупированной территории.

Среди прочего, дети смогут пересекать линию разграничения в сопровождении усыновителей, также расширяется перечень идентифицирующих документов (добавлено свидетельство о рождении, временное удостоверение при оформлении как внутреннего, так и заграничного паспортов).

Кроме того, упрощена процедура перемещения товаров через линию разграничения физическими лицами, в частности, отменено такое определение, как "ручная кладь".

В сообщении отмечается, что перечисленные изменения призваны наладить процесс реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кабмин планировал отказаться от перечня разрешенных гражданам товаров при пересечении линии разграничения и утвердить перечень запрещенных для перемещения товаров.

Однако, по словам премьер-министра Алексея Гончарука, такой перечень еще согласовывается.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре Кабмин отложил введение нового порядка пересечения гражданами линии разграничения на Донбассе на 30 дней до 28 ноября.

Согласно постановлению Кабмина № 815 от 17 июля с 29 октября должны были измениться правила пересечения КПВВ между временно оккупированными территориями и подконтрольными украинской власти для детей в возрасте до 14 лет - по новым правилам при пересечении линии разграничения дети должны были бы иметь загранпаспорт.

В связи с многочисленными обращениями граждан Минветеранов решило инициировать отсрочку вступления в силу этих правил, с учетом того, что оформление документов занимает до 30 дней и стоит около 700 гривен.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда инициирует отсрочку введения нового порядка пересечения физическими лицами линии разграничения на Донбассе

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