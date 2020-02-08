У масштабній ДТП в Угорщині загинули двоє українців, ще семеро - поранені

В Угорщині через зіткнення п'яти транспортних засобів на трасі M3 в напрямку Будапешта загинули двоє громадян України.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на угорське видання Karpat Хір.

Повідомляється, що аварія сталася в п'ятницю вранці на 98 кілометрі траси в напрямку Будапешта в районі міста Кал.

Як повідомляє портал BPI Autosok, спочатку зіткнулися два легкових автомобілі, які зупинилися на бічній смузі. В результаті цього зіткнення ніхто не постраждав.

Пізніше в ці два авто врізався мікроавтобус з українською реєстрацією і вилетів за межі дороги.



В результаті один українець загинув на місці, ще вісьмох доставили в лікарню. Згодом стало відомо, що один з потерпілих помер.



У понівечені авто на дорозі пізніше врізалися ще два транспортних засоби.



Як повідомляли Українські Новини, в Чехії в ДТП загинули двоє українців.



Раніше у Воронежі через снігопад перекинувся автобус, постраждали 14 українців.



За попередніми даними, водій не впорався з керуванням в умовах снігопаду.