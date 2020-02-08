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08 лютого 2020, субота, 21:58 8
Події 2020-02-08T21:59:19+02:00
Українські Новини
У масштабній ДТП в Угорщині загинули двоє українців, ще семеро - поранені

У масштабній ДТП в Угорщині загинули двоє українців, ще семеро - поранені

Валерия Драгомирова
Траса М3, Українці, Загиблі, Угорщина, ДТП
ДТП. Фото: fuzeshirek.hu
ДТП. Фото: fuzeshirek.hu

В Угорщині через зіткнення п'яти транспортних засобів на трасі M3 в напрямку Будапешта загинули двоє громадян України.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на угорське видання Karpat Хір.

Повідомляється, що аварія сталася в п'ятницю вранці на 98 кілометрі траси в напрямку Будапешта в районі міста Кал.

Як повідомляє портал BPI Autosok, спочатку зіткнулися два легкових автомобілі, які зупинилися на бічній смузі. В результаті цього зіткнення ніхто не постраждав.

Пізніше в ці два авто врізався мікроавтобус з українською реєстрацією і вилетів за межі дороги.


В результаті один українець загинув на місці, ще вісьмох доставили в лікарню. Згодом стало відомо, що один з потерпілих помер.

У понівечені авто на дорозі пізніше врізалися ще два транспортних засоби.

Як повідомляли Українські Новини, в Чехії в ДТП загинули двоє українців.

Раніше у Воронежі через снігопад перекинувся автобус, постраждали 14 українців.

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням в умовах снігопаду.

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