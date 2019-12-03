В Воронеже из-за снегопада перевернулся автобус, пострадали 14 украинцев

В Богучарском районе Воронежской области России в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала группа граждан Украины. Об этом во вторник, 3 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

"Погибших нет. 14 пострадали, все они граждане Украины. Состояние одного из них оценивается как тяжелое", - сообщил собеседник агентства.

По другим данным, всего пострадали 10 человек.

Об аварии стало известно ранее 3 декабря. Автобус перевернулся в 12:30 по московскому времени на 763-м километре автодороги М-4 "Дон". По предварительным данным, водитель не справился с управлением в условиях снегопада. В салоне находились 28 человек, в том числе два водителя. Несовершеннолетних среди пассажиров автобуса не было.

Как сообщали Українські Новини, в Чехии в результате ДТП погибли двое граждан Украины.

Также ранее в Польше попал в автокатастрофу микроавтобус с украинцами.