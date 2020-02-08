Колишні копи організували в Київській області нарколабораторію

Співробітники Служби безпеки України ліквідували нарколабораторію в Київській області, організовану колишніми поліцейськими.

Про це сказано в повідомленні пресцентру СБУ, передають Українські Новини.

"СБУ ліквідувала в Київській області потужну нарколабораторію з виготовлення метадону та амфетаміну. ​​У рамках розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що організували наркобізнес колишні працівники поліції. Вони облаштували нарколабораторію на околиці Обухова у промисловому приміщенні. На місяць зловмисники виготовляли до 5 кг метадону і до 10 кг амфетаміну. ​​"Товар" наркоділки збували дилерам по всій території України. За отримані гроші учасники угруповання купували будинки, квартири й елітні авто. Під час проведення обшуків за місцем знаходження підпільного "виробництва" правоохоронці вилучили понад 2 кг метадону, 3,5 кг амфетаміну", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, вартість наркотиків на чорному ринку становить 4,9 млн гривень.

Також виявлено 4,7 кг метадону в рідкому стані, який був у процесі обробки, велику кількість прекурсорів і обладнання для виготовлення наркотиків.

Співробітники СБУ затримали в нарколабораторії 3 учасників угруповання згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу.

Серед затриманих 2 організатори - колишні поліцейські.

Як повідомляли Українські Новини, 2 серпня поліція затримала 6 підозрюваних у виробництві та продажу наркотиків і вилучила марихуани на 20 млн гривень у Запорізькій області.

Також поліція ліквідувала 3 промислові нарколабораторії в Луганській області.