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08 лютого 2020, субота, 19:00 9
Економіка 2020-02-08T20:00:01+02:00
Українські Новини
В аеропортах "Київ" і "Одеса" літаки ремонтували неякісно, - СБУ

В аеропортах "Київ" і "Одеса" літаки ремонтували неякісно, - СБУ

Ольга Фандорина
Ремонт, літаки, СБУ, Ремонт літаків
Ремонт літаків. Фото: СБУ
Ремонт літаків. Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України викрили механізм неякісного виконання ремонтних робіт організацією з технічного обслуговування в міжнародних аеропортах Одеса і Київ пасажирських літаків однієї з українських авіакомпаній. Про це повідомляє прес-служба СБУ в суботу, 8 лютого.

Наголошується, що в рамках досудового розслідування оперативники спецслужби задокументували порушення вимог чинного законодавства працівниками авіакомпанії і організації з ТО. Зокрема, ними було сфальсифіковано документація щодо проведення ремонтних робіт літаків.

"Подальше використання фактично несправних літаків для пасажирських перевезень могло призвести до виникнення нештатних ситуацій, у тому числі катастроф з людськими жертвами. За матеріалами СБ України посадова особа авіапідприємства, відповідального за технічне обслуговування літаків, рішенням суду визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого статтею про службову підробку (ч. 1 ст. 366 КК України)", –йдеться в повідомленні.

Ремонт літаків. Фото: СБУРемонт літаків. Фото: СБУ

У зв'язку з цим зазначеної авіакомпанії анулювали дозволи на виконання пасажирських перевезень, а літакам – сертифікати льотної придатності.

Як повідомляли Українські Новини, причиною авіакатастрофи Boeing 737 Max 8, що сталася 29 жовтня 2018 року в Індонезії стало неправильне проектування літака.

Тим часом, МАУ обіцяла не використовувати проблемні Boeing MAX без необхідних дозволів.

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