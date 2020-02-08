На Протасовому Яру поїзд збив дівчину в навушниках

На станції Протасів Яр у Солом'янському районі Києва поїзд на смерть збив 17-річну дівчину. Про це повідомила прес-служба поліції Києва. Наголошується, що дівчина була в навушниках і не чула сигнали поїзда, що наближається. "Попередньо з'ясувалося, що дівчина переходила залізничні колії у невстановленому місці і не звернула уваги на поїзд, що наближався до станції. Свідки зазначили, що машиніст подавав звукові сигнали, проте потерпіла не відреагувала, оскільки була в навушниках", - йдеться в повідомленні. Від отриманих травм 17-річна мешканка Київської області померла на місці. За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження. Як повідомляли Українські Новини, поїзд під Києвом збив 18-річну дівчину, вона не почула його з-за навушників. Під Києвом поїзд збив 21-річного хлопця, який йшов у навушниках.