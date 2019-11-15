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15 ноября 2019, пятница, 22:21 335
Происшествия 2019-11-15T22:37:54+02:00
Українські Новини
Поезд под Киевом сбил 18-летнюю девушку, она не услышала его из-за наушников

Поезд под Киевом сбил 18-летнюю девушку, она не услышала его из-за наушников

Наезд поезда на пешехода, Поезд, Смерть под поездом
Железная дорога. Фото: odpublic.ne
Железная дорога. Фото: odpublic.ne

Под Киевом в селе Тарасовка поезд насмерть сбил 18-летнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что 18-летняя погибшая, жительница села Тарасовка, поздно вечером вышла из аптеки и направилась домой через железнодорожный переезд, находясь в наушниках и не услышав приближения поезда, который двигался из Киева в сторону Фастова. Девушка погибла на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По факту трагедии открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщали Українські Новини, под Киевом поезд сбил 21-летнего парня, который шел в наушниках.

Также на Львовщине поезд сбил 17-летнюю девушку насмерть.

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