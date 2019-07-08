Под Киевом поезд сбил 21-летнего парня, который шел в наушниках

В воскресенье, 7 июля около 05:30, в Фастовском районе Киевской области электричка сбила 21-летнего парня. Он возвращался после празднования Ивана Купала. Он получил травмы несовместимые с жизнью и прибывшим врачам оставалось только констатировать смерть пострадавшего.\r\nОб этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.\r\nКак указано в сообщении, 21-летний парень шел вдоль железнодорожных путей. На 915 километре линии Фастов — Сорочий Брод электричка сбила парня. \r\nПредварительно, причиной трагедии стало то, что погибший был в наушниках и не услышал приближающийся состав. Машинист до последнего сигналил пешеходу, но результата это не дало. Парень увидел поезд слишком поздно. До дома ему оставалось дойти всего лишь 600 метров.\r\nПо факту трагедии возбудили уголовное дело по части 3 статьи 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, если они спровоцировали гибель человека) Уголовного кодекса Украины. Детали происшествия выясняются.\r\n