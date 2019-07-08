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08 июля 2019, понедельник, 17:26 35
Происшествия 2019-07-08T17:33:02+03:00
Українські Новини
Под Киевом поезд сбил 21-летнего парня, который шел в наушниках

Под Киевом поезд сбил 21-летнего парня, который шел в наушниках

Электричка.
Электричка.

В воскресенье, 7 июля около 05:30, в Фастовском районе Киевской области электричка сбила 21-летнего парня. Он возвращался после празднования Ивана Купала. Он получил травмы несовместимые с жизнью и прибывшим врачам оставалось только констатировать смерть пострадавшего.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Как указано в сообщении, 21-летний парень шел вдоль железнодорожных путей. На 915 километре линии Фастов — Сорочий Брод электричка сбила парня. 

Предварительно, причиной трагедии стало то, что погибший был в наушниках и не услышал приближающийся состав. Машинист до последнего сигналил пешеходу, но результата это не дало. Парень увидел поезд слишком поздно. До дома ему оставалось дойти всего лишь 600 метров.

По факту трагедии возбудили уголовное дело по части 3 статьи 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, если они спровоцировали гибель человека) Уголовного кодекса Украины. Детали происшествия выясняются.

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