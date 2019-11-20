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20 ноября 2019, среда, 11:23 554
Силовые структуры 2019-11-20T11:24:10+02:00
Українські Новини
ГБР расследует завладение правоохранителями имущества частных предприятий на 7,5 млн гривен, - Варченко

ГБР расследует завладение правоохранителями имущества частных предприятий на 7,5 млн гривен, - Варченко

Правоохранительные органы, Уголовное дело, Расследование, Варченко, ГБР, Завладение чужим имуществом

Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту завладения сотрудниками правоохранительных органов имущества частных предприятий на 7,5 млн гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передают Українські Новини.

"Зарегистрировали уголовное производство по фактам незаконного изъятия и последующего завладения имуществом частных предприятий в особо крупном размере, совершенного работниками правоохранительных органов в соучастии с должностными лицами частной структуры", - написала Варченко.

По ее словам, досудебное расследование установило, что в конце 2017 правоохранители, нарушив законные процедуры, изъяли у ряда частных пидпприемств имущество балансовой стоимостью 7,5 млн гривен.

Далее, вопреки требованиям закона, устанавливающие обязанность передачи изъятого имущества в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА), изъятое имущество передано на хранение частной компании.

Местонахождение последнего установить не удалось.

Вследствие возможных незаконных действий правоохранителей, частным предприятиям нанесен материальный ущерб на сумму около 7,5 млн гривен.

Продолжаются следственные действия, устанавливаются все причастные к совершению преступления, собираются доказательства для обоснования подозрения правонарушителям.

"Также хочу сообщить, что Государственное бюро расследований начало работу по выявлению нарушений в деятельности правоохранительных органов по хранении имущества, изъятого в ходе правоохранительной деятельности, а также его дальнейшего уничтожения или переработки", - отметила Варченко.

Она отметила, что таким образом ГБР отреагировало на запрос общества, поскольку в последнее время сообщения о том, что правоохранители арестовывают имущество предпринимателей вызывают большой резонанс в СМИ и среди общественности.

"Не буду отрицать тот факт, что нечистые на руку правоохранители могут совершать противоправные действия во время ареста и изъятия такого имущества.

Случаются и факты изъятия имущества у предпринимателей с целью давить на них в интересах конкурентов, вымогательства и получения неправомерной выгоды от собственников изъятого имущества, или вообще передачи его в пользу третьих лиц", - отметила первый замдиректора.

Кроме того, по ее словам, общество заинтересовано в информировании о дальнейшей судьбе изъятого из оборота недоброкачественного или контрафактного имущества, подлежащего переработке или уничтожению, контрабандных товаров, поскольку существуют риски незаконного попадания такого имущества в теневой оборот на территории Украины.

Варченко напомнила, что ответственность за такие действия предусмотрена ст. 388 "незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, залогового имущества или имущества, которое описано или подлежит конфискации", ст. 365 «превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа" Уголовного кодекса.

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