У Вінницькій області депутат міськради попався на великому хабарі

Вчора, 7 лютого, у Вінницькій області правоохоронці викрили депутата однієї з міських рад Вінницької області, який, за даними слідства, обіцяв за 100 тис. доларів підприємцю забезпечити голосування депутатами міськради за рішення про надання в користування 10 га землі для здійснення підприємницької діяльності. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Так, повідомляється, що депутат, ймовірно заручившись підтримкою міського голови та ще трьох спільників, двоє з яких нібито є "впливовими в кримінальному світі особами", обіцяв підприємцю забезпечити голосування депутатами міськради за рішення про надання в користування 10 га землі для здійснення підприємницької діяльності.

Крім того, згадані особи нібито гарантували безумовне підписання мером прийнятого рішення та відповідного договору щодо неправомірної вигоди в сумі 100 тис дол США.

"Вказані особи затримані при спробі отримання частини грошових коштів в сумі 20 тис дол США. Тривають обшуки за місцем проживання і роботи фігурантів, вилучений предмет неправомірної вигоди, а також інші засоби і зброю. Зараз вирішується питання про оголошення їм підозри та звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) КК України.

"Нагадаємо, згідно ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду", - зазначили в прокуратурі.

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