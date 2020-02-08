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08 лютого 2020, субота, 11:20 6
Судова влада 2020-02-08T12:15:02+02:00
Українські Новини
У Вінницькій області депутат міськради попався на великому хабарі

У Вінницькій області депутат міськради попався на великому хабарі

Анна Рудык
хабарництво, хабар чиновнику, Хабар, вимагання хабара
Затримання депутата на хабарі. Фото: прокуратура
Затримання депутата на хабарі. Фото: прокуратура

Вчора, 7 лютого, у Вінницькій області правоохоронці викрили депутата однієї з міських рад Вінницької області, який, за даними слідства, обіцяв за 100 тис. доларів підприємцю забезпечити голосування депутатами міськради за рішення про надання в користування 10 га землі для здійснення підприємницької діяльності. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Так, повідомляється, що депутат, ймовірно заручившись підтримкою міського голови та ще трьох спільників, двоє з яких нібито є "впливовими в кримінальному світі особами", обіцяв підприємцю забезпечити голосування депутатами міськради за рішення про надання в користування 10 га землі для здійснення підприємницької діяльності.

Крім того, згадані особи нібито гарантували безумовне підписання мером прийнятого рішення та відповідного договору щодо неправомірної вигоди в сумі 100 тис дол США.

"Вказані особи затримані при спробі отримання частини грошових коштів в сумі 20 тис дол США. Тривають обшуки за місцем проживання і роботи фігурантів, вилучений предмет неправомірної вигоди, а також інші засоби і зброю. Зараз вирішується питання про оголошення їм підозри та звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) КК України.

"Нагадаємо, згідно ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду", - зазначили в прокуратурі.

У Вінницькій області депутат попався на хабарі. Фото: прокуратураУ Вінницькій області депутат попався на хабарі. Фото: прокуратура

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