Сотрудника "Укроборонпрома" поймали на взятке

Работник государственного завода Генератор, находящегося под управлением Укроборонпрома, был задержан на взятке. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 23 января.

"Начальник юридического отдела предприятия требовал от частного предпринимателя 2 тысячи долларов. Чиновник обещал коммерсанту ускорить согласование разрешительной документации на передачу в аренду 500 квадратных метров помещения завода под цех по производству мебели. Посредниками в сделке выступили экс-начальник отдела аренды предприятия и знакомый руководителя юротдела", - сказано в сообщении.

Правоохранители задержали юриста на территории предприятия во время получения всей суммы взятки.

Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Продолжаются следственные действия.

Как сообщали Українськi Новини, СБУ выявила факт хищения 1,6 млн гривен государственного бюджета руководителями одного из департаментов Одесской областной государственной администрации через коммунальное предприятие облсовета.

Также сотрудники ГБР задержали начальника одного из управлений Государственной фискальной службы по подозрению в получении взятки.