Аномальні морози наступають: українців попередили про погіршення погоди

На вихідних в Україні очікується погіршення погодних умов, а саме сильне похолодання до -16 градусів у деяких регіонах. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що 8-9 лютого очікується ослаблення і припинення опадів, однак температура опуститься місцями до -16.

"За даними Укргідрометцентру, 8-9 лютого послаблення та припинення опадів та явищ, зниження температури вночі до 7-13° морозу, вдень до 1-6° морозу; у східних областях та Карпатах вночі 11-16° морозу, вдень 5-10° морозу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 8 лютого в Києві мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-9 градусів, вдень 0...-2 градуси.

Тим часом весна очікується також з нетиповою для цієї пори року погодою. Так, у березні 2020 року в Україні можливе повернення зимової погоди. У квітні року синоптики прогнозують заморозки, а в травні вже можна очікувати літню спеку.