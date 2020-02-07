Ударят морозы до -15 и гололедица: прогноз погоды на субботу

8 февраля в Киеве переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7…-9 градусов, днем 0…-2 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6…-11 градусов, днем +2…-3 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью -10…-15 градусов, днем -3…-8 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью -9…-11 градусов, днем 0…-2 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью -10…-12 градусов, днем -1…-3 градуса.

В Сваляве без осадков, температура ночью -8…-10 градусов, днем -1…+1 градус.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6…-11 градусов, днем +2…-3 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6…-11 градусов, днем +2…-3 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10…-15 градусов, днем -3…-8 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6…-11 градусов, днем +1…-4 градуса.

В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6…-11 градусов, днем 0…-5 градусов.

В Ялте местами небольшой снег. Температура ночью -7…-9 градусов, днем -1…-3 градуса.

Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали о погоде на всю зиму.

А согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.