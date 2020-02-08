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  • Авіакатастрофа Boeing-737: канадські юристи хочуть домогтися понад $1 млрд компенсації
08 лютого 2020, субота, 08:00 16
Америка 2020-02-08T08:12:34+02:00
Українські Новини
Авіакатастрофа Boeing-737: канадські юристи хочуть домогтися понад $1 млрд компенсації

Авіакатастрофа Boeing-737: канадські юристи хочуть домогтися понад $1 млрд компенсації

Анна Рудык
Падіння літака, Авіакатастрофа літака МАУ, Збиття боїнга в Ірані, Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані
Крах літака МАУ в Ірані. Фото: Twitter/@isna_farsi
Крах літака МАУ в Ірані. Фото: Twitter/@isna_farsi

Канадські юристи мають намір домогтися від Ірану компенсації як мінімум 1,1 млрд доларів за збиття літака МАУ, при падінні якого загинули 167 осіб, серед яких 63 канадця. Про це повідомляє Reuters.

Так, повідомляється, що юристи домагаються групового позову від імені родичів загиблих, його хочуть приєднати до вже існуючих інших групових позовів проти іранської влади.

Головним позивачем у цій справі є анонім, який ідентифікує себе як Джон Доу. У заяві він представлений родичем жертви. Там зазначається, що його особу не розкривають, оскільки є ризик, що "його іранська сім'я може постраждати через режим в країні".

В позові звинувачують Іран, його верховного лідера і головних командирів Корпусу вартових Ісламської революції, зокрема главу підрозділу, відповідального за збиття літака, Амірала Гаджізаде.

Як повідомляли Українські Новини, вдова загиблого командира Boeing-737 хоче отримувати $9 тис. компенсації щомісяця протягом 15 років.

Також Володимир Зеленський зазначив, що вважає недостатню компенсацію Іраном сім'ям загиблих українців в результаті аварії літака по 80 тис. доларів.

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