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07 лютого 2020, пʼятниця, 19:32 9
Суспільство 2020-02-07T19:45:01+02:00
Українські Новини
У Києві з'явиться нова система фіксації порушень ПДР

У Києві з'явиться нова система фіксації порушень ПДР

Анна Рудык
ПДР, КМДА, відеофіксація, порушення ПДР
Дороги
Дороги

У Києві з'явиться нова система фіксації порушень правил дорожнього руху. Про це йдеться в повідомленні прес-служби столичної міськради.

Так, директор департаменту економіки та інвестицій Наталія Мельник повідомила, що сучасну систему столиця може отримати протягом двох років.

"Місто Київ через рік-два може отримати сучасний інструмент, який дозволить суттєво поліпшити ситуацію з безпекою на дорогах. При цьому на це не буде витрачено ні копійки коштів з місцевого бюджету, оскільки державно-приватне партнерство передбачає фінансування даного проекту за рахунок інвестора", - зазначила чиновниця.

Відзначається, що вартість проекту в момент подачі - близько 24 млн доларів. Однак відшкодовувати інвестору гроші не будуть, поки система не запрацює і не почне показувати результати.

Наталя Мельник також додала, що система фіксації складається з комплексу відеокамер, центру обробки та зберігання даних, а також системи передачі даних.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні водії зможуть оплачувати штрафи через смартфон.

Тим часом покарання за порушення ПДР посилять: штрафи зростуть для пішоходів

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