У Києві об'єднали охоронні зони "Софії Київської" і Києво-Печерської лаври

Міністерство культури, молоді та спорту об'єднало буферні зони Києво-Печерської лаври та національного заповідника "Софія Київська", у якому не дозволили проводити богослужіння греко-католикам, в одну буферну зону об'єктів всесвітньої спадщини Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

Про це повідомила заступник міністра культури, молоді і спорту Світлана Фоменко на прес-конференції в п'ятницю, передають Українські Новини.

"Ми всі знаємо, що в Києві знаходяться об'єкти ЮНЕСКО: "Софія Київська" і Києво-Печерська лавра... В цьому році ми об'єднали охоронні зони, буферні зони цих 2 об'єктів", - сказала вона.

Згідно інформації Мінкультури, у 2017 році існувало 2 окремих буферних зони "Софії Київської" і Києво-Печерської лаври загальною площею 356,93 га, зараз об'єднана буферна зона становить 476,08 га.

За словами Фоменко, в цю розширену зону увійшли вся вулиця Хрещатик, Майдан Незалежності, Андріївський пагорб і Володимирська гірка, а також схили річки Дніпро.

Вона зазначила, що буферна зона поділена на 9 підзон і регулює питання дозволу/заборони на нові споруди, а також їх висотності.

Буферна зона створена для збереження пам'яток ЮНЕСКО шляхом регулювання будь-яких забудов навколо них, а також заборони на розміщення реклами на пам'ятках.

Фоменко зазначила, що об'єднану зону необхідно внести в генеральний план Києва, щоб вона стала дійсною.

Фоменко також повідомила, що в поточному році планується затвердження буферних зон у Львові та Чернівцях.

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський зазначив, що ці буферні зони були затверджені 31 січня 2020 року і відправлені на розгляд в ЮНЕСКО, де це питання буде розглядатися на черговій літньої сесії.

Крім цього, Фоменко повідомила, що наступного тижня до Києва прибуде місія ЮНЕСКО, яка буде аналізувати умови збереження в Україні об'єктів, віднесених до об'єктів всесвітньої спадщини.

Як повідомляли Українські Новини, Комунальне підприємство "Київблагоустрій" почало демонтаж незаконно зведених конструкцій на даху будівлі на Майдані Незалежності за адресою Софіївська, 1. Зазначалося, що будинок не є пам'яткою, проте знаходиться на території охоронної зони Софійського собору - пам'ятки національного значення пам'ятки ЮНЕСКО.

Водночас зоні відчуження в Чорнобилі хочуть надати статус пам'ятки національного значення і статус спадщини ЮНЕСКО.