підписатися на розсилку
24.45 24.8
26.78 27.28
˟
07 лютого 2020, пʼятниця, 19:05 223
Економіка 2020-02-07T20:30:02+02:00
Українські Новини
Перед вихідними гривня на міжбанку знову зміцнилася

Перед вихідними гривня на міжбанку знову зміцнилася

Анна Рудык
Курс валют, Міжбанківський валютний ринок, Міжбанк, курс гривні
Гроші. Фото: prozoro.info
Гроші. Фото: prozoro.info

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 9 коп. в п'ятницю зміцнився на 6 коп. до 24,52 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,50-24,53 UAH/USD, потім котирування зросли до 24,56-24,58 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,50-24,53 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 3,29% з 23,74 UAH/USD до 24,52 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 10 лютого, на 4,24% до 24,5370 UAH/USD.

Також у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився порівняно з 6 лютого на 9,16 коп. до 24,6978 UAH/USD. Середній курс купівлі євро знизився на 20,41 коп. до 26,6941 UAH/EUR, курс продажу знизився на 12,75 коп. до 27,2313 UAH/EUR.

А середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків знизився на 5 копійок до 3,43 гривень за 10 рублів.

Більше новин про: Курс валют Міжбанківський валютний ринок Міжбанк курс гривні

Гривня продовжує зростати: офіційний курс на понед...
Гривня на міжбанку впевнено зростає...
Гривня на міжбанку знову злетіла...
Гривня різко злетіла в ціні: офіційний курс НБУ на...
Незадоволена малою зарплатою Новосад купила квартиру в Києві за 944 тис. гривень по цене нижче середньоринкової
ДБР підозрює прикордонників, що видворили Саакашвілі в Польщу у перевищенні повноважень
Новини
Новосад відхилила "мовні" пропозиції глави МЗС Угорщини Сійярто 20:00
У Києві з'явиться нова система фіксації порушень ПДР 19:32
Незадоволена малою зарплатою Новосад купила квартиру в Києві за 944 тис. гривень по цене нижче середньоринкової 19:06 Оновлено
Перед вихідними гривня на міжбанку знову зміцнилася 19:05
Аваков
Аваков назвав Ситника ідіотом і звинуватив у пияцтві 18:37
більше новин
Незадоволена малою зарплатою Новосад купила квартиру в Києві за 944 тис. гривень по цене нижче середньоринкової 19:06 Оновлено
Ситник стає головною проблемою для відносин української влади з Трампом, - ЗМІ 12:13
Українські фахівці спільно з американськими розробляють програмне забезпечення для аерокосмічної сфери 13:42
У Гончарука немає контракту Коболєва, за яким той отримує мільйонні премії 07:07 Документ
Кияни під КМДА вимагають від Кличка звільнити корупціонерів Осипова і Густелева, - ЗМІ 14:51
більше новин
Незадоволена малою зарплатою Новосад купила квартиру в Києві за 944 тис. гривень по цене нижче середньоринкової 19:06 Оновлено
Фонд держмайна відключив майданчики Яценка 09:35
Смертельна аварія в Харківській області. Фото: facebook/police.kharkоv
У Харківській області зіткнулися і загорілися два легковика, загинули п'ять осіб 23:32
"Моє щастя — це ти": Зеленський зворушливо привітав дружину з днем народження 10:41
Макс Нефедов в клубі Queen на порно-шоу. Скріншот з відео
Глава Митниці Нефьодов засвітився на порно-вечірці в дорогому столичному клубі 17:39
більше новин
Аваков назвав Ситника ідіотом і звинуватив у пияцтві
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok