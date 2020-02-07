Перед вихідними гривня на міжбанку знову зміцнилася

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 9 коп. в п'ятницю зміцнився на 6 коп. до 24,52 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,50-24,53 UAH/USD, потім котирування зросли до 24,56-24,58 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,50-24,53 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 3,29% з 23,74 UAH/USD до 24,52 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 10 лютого, на 4,24% до 24,5370 UAH/USD.

Також у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився порівняно з 6 лютого на 9,16 коп. до 24,6978 UAH/USD. Середній курс купівлі євро знизився на 20,41 коп. до 26,6941 UAH/EUR, курс продажу знизився на 12,75 коп. до 27,2313 UAH/EUR.

А середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків знизився на 5 копійок до 3,43 гривень за 10 рублів.