Франція зменшила ядерний арсенал до 300 боєголовок

Еммануель Макрон, який нещодавно обговорив війну на Донбасі з Володимиром Путіним, закликав держави континенту наполягати на "міжнародній програмі контролю над озброєннями". Про це він заявив у своїй промові у Військовій академії (Ecole de guerre) в Парижі, — повідомляє DW.

"Франція скоротила ядерний арсенал до 300 боєголовок", - сказав Макрон. Він вважає, що цього достатньо для забезпечення ядерного стримування.

За його словами, європейські країни "не можуть залишатися глядачами" у можливій гонці ядерних озброєнь. За словами Макрона, він буде наполягати на створенні "стратегічного діалогу" з проблеми ядерного залякування. Крім того, Макрон збирається запропонувати дорогим європейським головам взяти участь у військових навчаннях французьких збройних сил, пов'язаних з відбиттям ядерної загрози.

"Є ризик, що ще до 2021 року у світі почнеться в чистому вигляді наймасштабніше з 1960-х років суперництво у військовій сфері", – висловив побоювання президент Франції.

Він закликав європейські країни активно контролювати ядерне озброєння у світі.

Як писали Українські Новини, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий до більш тісних відносин з Росією, незважаючи на тривалі конфлікти країни зі своїми сусідами, завершення яких можна чекати довго.

До цього Макрон відзначив роль солдатів Червоної армії звільнення нацистського концтабору смерті Аушвіц-Біркенау на території Польщі.