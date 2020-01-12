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12 января 2020, воскресенье, 21:15 319
Внешняя политика 2020-01-12T22:00:02+02:00
Українські Новини
Путин и Макрон поговорили о Донбассе и Сирии

Путин и Макрон поговорили о Донбассе и Сирии

Валерия Драгомирова
Путин, Эммануэль Макрон, Донбасс
Путин и Макрон на Нормандской встрече. Фото с сайта Кремля
Путин и Макрон на Нормандской встрече. Фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин и Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье, 12 января, обсудили конфликт на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента России, передают Українськi Новини.

В связи с напряженной ситуацией вокруг Ирана Президенты России и Франции отметили необходимость проявления всеми сторонами сдержанности и высказались в пользу продолжения усилий, направленных на сохранение совместного всеобъемлющего плана действий.

Также подробно была рассмотрена ливийская проблематика. Отмечается, что в контексте российско-турецких договоренностей, достигнутых 8 января в Стамбуле, подчеркнута важность соблюдения обеими сторонами конфликта объявленного с 12 января режима прекращения огня.

Также подтверждена готовность оказывать содействие политико-дипломатическому урегулированию кризиса, выражено намерение всемерно способствовать успешному проведению планирующейся в Берлине международной конференции по Ливии.

Среди прочего, затрагивались тематика "внутриукраинского конфликта" и положение дел в Сирии.

Как сообщали Українськi Новини, Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в субботу, 11 января, намеревались обсудить, среди прочего, вопрос урегулирования конфликта на Донбассе.

Ранее Турция обещала поднять вопрос деоккупации Крыма в ходе визита Путина. 

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