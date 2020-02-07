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07 лютого 2020, пʼятниця, 16:50 5
Кабмін 2020-02-07T16:56:17+02:00
Українські Новини
Українські спортсмени мають виступати в Росії, на відміну від артистів, - Бородянський

Українські спортсмени мають виступати в Росії, на відміну від артистів, - Бородянський

Ярина Вацяк
актори, Гастролі в Росії, Володимир Бородянський
Володимир Бородянський. Фото: mediananny.com
Володимир Бородянський. Фото: mediananny.com

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський вважає, що українські спортсмени мають виступати в Росії, на відміну від українських артистів.

Про це він повідомив журналістам в п'ятницю, передають Українські Новини.

"Треба розрізняти виступи спортсменів за кордоном, в тому числі і Російської Федерації, і виступи артистів. Спортсмени не обирають... Ми для того, щоб ефективно боротися за медалі в світі, маємо виступати на території держави-агресора", - сказав він.

Бородянський зазначив, що спортсмени не вибирають виступати чи ні, вони вибирають отримувати очки чи ні.

Міністр наголосив, що це стосується не тільки відносин України і Росії, але і є міжнародним питанням.

За його словами, з артистами справа йде інакше і артисти самі вирішують, виступати чи ні в Росії.

Він також зазначив, що на його думку, будь-яке нормування відносин з країною, яка напала на Україну, є неприпустимим.

Як повідомляли Українські Новини, у 2017 році 4 депутати запропонували Верховній Раді заборонити українським артистам виступати в Росії, анексованому Криму і на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Тим часом, прикордонники не пустили в Україну групу росіян, які намагалися в'їхати в країну з Молдови. Всі вони є учасниками вистави "Ідеальний свідок".

В 2018 Олександр Усик переміг російського боксера Мурата Гассієва у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії на кубок імені Мохаммеда Алі у важкій вазі і став абсолютним чемпіоном світу в цій ваговій категорії.

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